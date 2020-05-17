Президента можна переконати, – Разумков про часті зустрічі із Зеленським

Спікер парламенту Дмитро Разумков є наближеним до Президента Зеленського. Обоє політиків бачаться доволі часто. Ще частіше спілкуються в телефонному режимі.

За словами Дмитра Разумкова, як мінімум раз в тиждень він особисто бачиться із Зеленським. "Якщо ми говоримо про телефонні розмови, то набагато частіше", – заявив голова Верховної Ради в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Про можливість переконати Зеленського змінити думку

На питання про те, чи можна Зеленського в чомусь переконати, з чим президент не згоден, Разумков дав ствердну відповідь.

Можна (переконати – прим. ред.). І це нормальна ситуація, коли ти переконуєш, або тебе переконують. Завжди треба шукати спільну позицію, до якої прагнути. І якщо в тебе аргументи, то тебе будуть чути колеги. Якщо будуть в них аргументи, ти повинен почути їх. Це теж нормально. Це нормальний процес,

– відзначив Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков та Володимир Зеленський: коротко

Дмитро Разумков був основним публічним спікером "Зе!команди" під час президентських виборів. Він ходив замість Зеленського на ефіри телеканалів, давав інтерв'ю медіа. Тож після перемоги Володимира Зеленського він став головою партії "Слуга народу" замість Івана Баканова.

На парламентських виборах 2019 року Дмитро Разумков йшов першим номером у списку партії "Слуга народу". Після парламентських виборів, на яких "Слуга народу" набрала більшість голосів, Разумков був обраний спікером Верховної Ради. Але після цього він склав із себе повноваження голови партії.