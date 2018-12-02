Президента Молдовы планируют отстранить от должности в пятый раз: известна причина

Президент Молдовы Игорь Додон до конца года может быть отстранен от должности в пятый раз. Лидер страны не захотел подписать повторно принятые парламентом законы.

Об этом заявил глава парламента РМ Андриан Канду, пишет издание Publika.md.

Читайте также: За продуктовые наборы и без НАТО: социалисты Додона провели марш в Кишиневе, есть фото

Канду объяснил, что Додон нарушил Конституцию, отказавшись подписать пять законов, которые парламент принял повторно.

Президент может быть отстранен от должности парламентом в случае совершения деяний, нарушающих положения Основного закона,

– сказал он.

При этом четырехлетний мандат молдавского парламента закончился 30 ноября. Как пояснил спикер, после окончания полномочий парламент не имеет права принимать законы, однако может быть принято постановление.

"Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", – пояснил Канду.

Напомним, последний раз конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности по запросу депутатов от Демократической партии.