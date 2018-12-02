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      Президента Молдови планують відсторонити від посади вп'яте: відома причина

      91 Читать новость на русском
      Президента Молдови планують відсторонити від посади вп'яте
      Президента Молдови планують відсторонити від посади вп'яте / Фото з відкритих джерел

      Президент Молдови Ігор Додон до кінця року може бути відсторонений від посади в п'ятий раз. Лідер країни не захотів підписати повторно прийняті парламентом закони.

      Про це заявив глава парламенту РМ Андріан Канду, пише видання Publika.md.

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      Канду пояснив, що Додон порушив Конституцію, відмовившись підписати п'ять законів, які парламент ухвалив повторно.

      Президент може бути усунений з посади парламентом в разі вчинення діянь, які порушують положення Основного закону,
      – сказав він.

      При цьому чотирирічний мандат молдавського парламенту закінчився 30 листопада. Як пояснив спікер, після закінчення повноважень парламент не має права приймати закони, однак може бути прийнята постанова.

      "Парламенту не доведеться приймати закон, щоб відправити президента у відставку, оскільки це можна зробити рішенням законодавчого органу", – пояснив Канду.

      Нагадаємо, востаннє конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента країни Ігоря Додона від посади за запитом депутатів від Демократичної партії.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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