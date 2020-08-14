Против Беларуси предлагают ввести санкции за нарушения демократических ценностей и прав человека. Такую инициативу выдвинула президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На своей странице в твиттере она сообщила, что это очень важно и она поддерживает белорусский народ.

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По ее словам, сегодня запланировано обсуждение в рамках видеконференции министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. Она выразила надежду, что эта встреча продемонстрирует твердую поддержку прав народа Беларуси относительно основных свобод и демократии.

Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности, или злоупотреблял правами человека в Беларуси,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

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