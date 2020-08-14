Президентка Еврокомиссии требует ввести санкции против Беларуси
Против Беларуси предлагают ввести санкции за нарушения демократических ценностей и прав человека. Такую инициативу выдвинула президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
На своей странице в твиттере она сообщила, что это очень важно и она поддерживает белорусский народ.
Важно Лукашенко и его окружению могут запретить въезд в ЕС известно
По ее словам, сегодня запланировано обсуждение в рамках видеконференции министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. Она выразила надежду, что эта встреча продемонстрирует твердую поддержку прав народа Беларуси относительно основных свобод и демократии.
Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности, или злоупотреблял правами человека в Беларуси,
– заявила Урсула фон дер Ляйен.
Протесты в Беларуси: что известно
- Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. Они и стали причиной массовых протестов белорусов, ведь после обнародования данных первых экзит-полов они не согласились с победой действующего президента Лукашенко.
- В протесты вмешались омоновцы, тогда схватки стали кровавыми. Правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Есть погибшие, сотни людей получили ранения.
- В Беларуси отключили интернет в первую ночь протестов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут настоящие результаты выборов.