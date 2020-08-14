Проти Білорусі пропонують запровадити санкції через порушення демократичних цінностей і прав людини. Таку ініціативу висунула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

На своїй сторінці у твітері вона повідомила, що це дуже важливо і вона підтримує білоруський народ.

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За її словами, сьогодні заплановане обговорення в рамках відеконференції міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Вона висловила надію, що ця зустріч продемонструє тверду підтримку прав народу Білорусі щодо основних свобод і демократії.

Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності, або зловживав правами людини у Білорусі,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

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