Президентка Єврокомісії вимагає ввести санкції проти Білорусі
Проти Білорусі пропонують запровадити санкції через порушення демократичних цінностей і прав людини. Таку ініціативу висунула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На своїй сторінці у твітері вона повідомила, що це дуже важливо і вона підтримує білоруський народ.
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За її словами, сьогодні заплановане обговорення в рамках відеконференції міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Вона висловила надію, що ця зустріч продемонструє тверду підтримку прав народу Білорусі щодо основних свобод і демократії.
Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності, або зловживав правами людини у Білорусі,
– заявила Урсула фон дер Ляєн.
Протести у Білорусі: що відомо
- Вибори президента Білорусі відбулись 9 серпня 2020 року. Вони й стали причиною масових протестів білорусів, адже після оприлюднення даних перших екзитполів вони не погодились з перемогою чинного президента Лукашенка.
- У протести втрутились ОМОНівці, тоді сутички стали кривавими. Правоохоронці використовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Є загиблі, сотні людей поранено.
- У Білорусі виключили інтернет у першу ніч протестів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.