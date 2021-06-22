Официальная часть визита состоится 23 июня, именно на этот день и запланированы встречи. О приезде президента сообщил Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

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Саломе Зурабишвили прибыла в Украину

Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину,
– написал Боднар.

Визит президента Грузии: что запланировано

В Офисе Президента рассказали, что 23 июня состоится встреча президента Владимира Зеленского и главы Грузии Саломе Зурабишвили.

Более того, в Мариинском дворце Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили встретятся с журналистами.

Грузинское издание "Грузия онлайн" пишет, что, кроме встречи президентов с глазу на глаз, запланированы встречи в расширенном формате:

  • с премьером Украины Денисом Шмыгалем,
  • а также председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Отношения Украины и Грузии: последние новости

  • В начале июня Украина и Грузия предварительно договорились о взаимном признании документов, удостоверяющих прививки от коронавируса. Это должно максимально упростить пересечение границы гражданами обеих стран. Соглашение планируют подписать в ближайшее время.
  • 1 июня Грузия открыла сухопутные границы для иностранных туристов. С 18 июня – обновила правила въезда.
  • Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы 17 мая подписали трехсторонний меморандум "Ассоциированное трио". Он предусматривает начало усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции.
  • Спикер дипломатической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС уважает выбор стран и стратегические цели, в частности, и подписание этого меморандума.