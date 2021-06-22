Официальная часть визита состоится 23 июня, именно на этот день и запланированы встречи. О приезде президента сообщил Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар.

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Саломе Зурабишвили прибыла в Украину

Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину,

– написал Боднар.

Визит президента Грузии: что запланировано

В Офисе Президента рассказали, что 23 июня состоится встреча президента Владимира Зеленского и главы Грузии Саломе Зурабишвили.

Более того, в Мариинском дворце Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили встретятся с журналистами.

Грузинское издание "Грузия онлайн" пишет, что, кроме встречи президентов с глазу на глаз, запланированы встречи в расширенном формате:

с премьером Украины Денисом Шмыгалем,

а также председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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