После парламентских выборов обнародовали приоритеты внешней политики Молдовы на 2021 – 2022 годы. Это случилось во время встречи с дипломатическим корпусом, организованной в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

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Санду назвала приоритетные задачи внешней политики

Президент Молдовы назвала 5 основных приоритетов. Украина фигурирует в одном из пунктов.

Поддержка региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем поддержания добрососедских отношений с Румынией, Украиной и другими заинтересованными в безопасности странами региона,

– говорится в сообщении.

Еще 4 приоритета Молдовы во внешней политике на 2021 – 2022 годы:

преодоление пандемии COVID-19;

восстановление экономики страны путем привлечения фондов и инвестиций;

борьба с коррупцией и продвижение правового государства через сотрудничество с международными партнерами. Также возвращение иностранных активов коррумпированных чиновников, чиновников и бизнесменов;

активная роль на глобальном уровне – участие Молдовы в поиске путей решения проблем окружающей среды, безопасности, глобального и регионального развития.

Важные события в Молдове: кратко