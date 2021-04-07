Президент Турции Реджеп Эрдоган 6 апреля встретился с двумя руководителями Евросоюза. Для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не было стула. Инцидент произошел через две недели после выхода Турции из конвенции о запрете насилия против женщин и домашнего насилия.

Встреча между руководителями ЕС и президентом Турции состоялась в Анкаре. На видео заметно, как фон дер Ляйен не знает, где должна садиться, так как поставили только два стула.

К слову Огромное неудача – в Совете Европы отреагировали на выход Турции из Стамбульской конвенции

Что произошло на встрече в Турции

На видео заметно, как президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Европейского совета Шарль Мишель садятся на два позолоченных кресла. Третьего кресла в кадре нет.

Урсула фон дер Ляйен стоит рядом с ними, смотрит на них, машет правой рукой и говорит как бы "эм" или "хм". На следующем кадре она уже сидит на бежевом диване.

Президенту Еврокомиссии не нашлось стула на встрече с Эрдоганом: видео Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии сидела на расстоянии от президента Реджепа Эрдогана и Шарля Мишеля. Фактически напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Хотя считают, что министр по дипломатическим протоколам ниже по статусу.

Как отреагировали на инцидент

Немецкий член Европарламента Сергей Лагодинский написал, что "Эм" – это новый термин, не такими должны быть отношения между ЕС и Турцией".

После встречи Урсула фон дер Ляйен прямо не вспоминала об инциденте, но сказала, что обеспокоена отношением Турции к правам женщин.

Я глубоко обеспокоена тем, что Турция вышла из Стамбульской конвенции. Это касается защиты женщин и защиты детей от насилия. И это явно неправильный сигнал сейчас,

– сказала Урсула фон дер Ляйен, комментируя событие.

Что предшествовало событию

Инцидент в Турции произошел через две недели после того, как страна отказалась от Стамбульской конвенции по предотвращению и противодействию насилия против женщин и домашнего насилия.

Обратите внимание! Турция стала первой страной, которая вышла из конвенции Совета Европы о предотвращении и противодействии насилию против женщин и домашнего насилия. Из-за этого люди выходили на протесты.

Зато союзники Эрдогана заявили, что этот шаг не означает игнорирование прав женщин.