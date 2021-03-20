Огромная неудача – в Совете Европы отреагировали на выход Турции из Стамбульской конвенции
Турция вышла из Стамбульской конвенции о запрете домашнего насилия. Соответствующий указ подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник:Anadolu
В 2011 году Турция стала первой страной, которая ратифицировала соглашение Совета Европы. Документ призван предотвратить и противодействовать насилию против женщин и домашнего насилия.
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В Турции объяснили свое решение
Министр семьи, труда и социальных служб Зехра Зумрут Сельчук отметила, что права женщин достаточно обеспечены внутренним законодательством, особенно Конституцией.
По ее словам, турецкая правовая система "достаточно динамичная и мощная", чтобы внедрять новые нормы в соответствии с насущными проблемами.
Насилие над женщинами является преступлением против человечества. Турция решительно продолжит борьбу с насилием по принципу "нулевой толерантности",
– отметила чиновник.
Совет Европы осудил решение Турции
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что объявление Турции о выходе из Стамбульской конвенции – разрушительная новость.
Этот шаг является огромной неудачей для этих усилий и и очень плачевным, поскольку компрометирует защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами,
– сказала она.
Что такое Стамбульская конвенция?
Стамбульская конвенция – это международный юридический обязательный акт, который охватывает вопросы, связанные с насилием в отношении женщин.
Соглашение подписали 46 стран мира и Евросоюз. В то же время ратифицировали документ более 30 стран. Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала ее.
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