Турция вышла из Стамбульской конвенции о запрете домашнего насилия. Соответствующий указ подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

В 2011 году Турция стала первой страной, которая ратифицировала соглашение Совета Европы. Документ призван предотвратить и противодействовать насилию против женщин и домашнего насилия.

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В Турции объяснили свое решение

Министр семьи, труда и социальных служб Зехра Зумрут Сельчук отметила, что права женщин достаточно обеспечены внутренним законодательством, особенно Конституцией.

По ее словам, турецкая правовая система "достаточно динамичная и мощная", чтобы внедрять новые нормы в соответствии с насущными проблемами.

Насилие над женщинами является преступлением против человечества. Турция решительно продолжит борьбу с насилием по принципу "нулевой толерантности",

– отметила чиновник.

Обратите внимание! В Турции в 2019 году было совершено 474 убийства женщин, что вдвое больше, чем в 2011 году.

Совет Европы осудил решение Турции

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что объявление Турции о выходе из Стамбульской конвенции – разрушительная новость.

Этот шаг является огромной неудачей для этих усилий и и очень плачевным, поскольку компрометирует защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами,

– сказала она.