Турция вышла из Стамбульской конвенции: по стране прокатилась волна протестов – фото
В Турции тысячи людей вышли на протесты против выхода страны из Стамбульской конвенции о запрете домашнего насилия. Они призывают президента Реджепа Эрдогана пересмотреть решение.
Источник:"Радио Свобода"
Акции против вывода государства из европейского договора прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Женщины победят в этой войне" и другие.
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Эрдоган подписал указ о выходе из конвенции
Указ президента Турции об отмене ратификации страной Стамбульской конвенции является ударом для защитников прав женщин.
Они считают, что соглашение имеет решающее значение для борьбы с домашним насилием.
Протесты из-за выхода Турции из Стамбульской конвенции / Фото EPA
В Европе осудили такое решение
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что решение Турции о выходе из Стамбульской конвенции – это разрушительная новость.
По ее словам, этот шаг компрометирует защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами.
Турцией прокатилась волна протестов / Фото Getty Images
По информации правозащитных групп, в Турции растет насилие в отношении женщин и количество убийств.
Согласно данным We Will Stop Femicide Platform, с начала 2021 года в стране убиты 77 женщин, в 2020 году – более 409.
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