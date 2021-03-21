У Туреччині тисячі людей вийшли на протести проти виходу країни зі Стамбульської конвенції про заборону домашнього насильства. Вони закликають президента Реджепа Ердогана переглянути рішення.

Акції проти виведення держави з європейського договору пройшли у Стамбулі, Анкарі й Ізмірі. Демонстранти тримали у руках плакати з написами: "Жінки переможуть у цій війні" та інші.

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Ердоган підписав указ про вихід з конвенції

Указ президента Туреччини про скасування ратифікації країною Стамбульської конвенції є ударом для захисників прав жінок.

Вони вважають, що угода має вирішальне значення для боротьби з домашнім насильством.



Протести через вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції / Фото EPA

Зверніть увагу! У 2011 році Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала угоду Ради Європи. Документ покликаний запобігти та протидіяти насильству проти жінок та домашньому насильству.

У Європі засудили таке рішення

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що рішення Туреччини про вихід зі Стамбульської конвенції – це руйнівна новина.

За її словами, цей крок компрометує захист жінок у Туреччині, по всій Європі та за її межами.



Туреччиною прокотилася хвиля протестів / Фото Getty Images

За інформацією правозахисних груп, у Туреччині зростає насильство щодо жінок та кількість вбивств.

Згідно з даними We Will Stop Femicide Platform, з початку 2021 року у країні вбито 77 жінок, 2020 року – щонайменше 409.

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