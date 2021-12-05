Есть вероятность, что французское президентское кресло займет такой себе французский "Дональд Трамп". И это не самая приятная новость для Украины.

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О ком говорится

Одиозный ультраправый популист Эрик Земмур решил баллотироваться на выборах в президенты Франции, которые пройдут уже в апреле следующего года.

И сравнение с Трампом не случайно, ведь в своём предвыборном ролике, Земмур критикует нынешнее правительство Франции за провальную миграционную политику и в стиле все того же Трампа обещает сделать Францию снова великой.

Но давайте разберем подробнее, каковы шансы Земмура все же занять президентский пост во Франции, и чем его участие в предвыборной гонке может обернуться для Украины.

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Что известно о Земмуре

Сам Эрик Земмур в политике до этого никогда не участвовал. Он был писателем, журналистом и ведущим, но довольно радикальных взглядов. Земмура даже судили за разжигание ненависти по отношению к арабам и мусульманам в целом.

Помимо этого он выступает против миграции, приветствует консерватизм и осуждает многие современные течения, связанные с феминизмом и ЛГБТ.

И вот еще до того, как официально объявить о своих президентских амбициях, Эрик Земмур решил прокатиться по стране с презентацией своей книги, попутно критикуя французский истеблишмент за провалы в миграционной политике и повальном обеднении французов.

Западные СМИ сразу расшифровали такой тур Земмура по стране как начало президентской кампании, а потому тут же начали добавлять его в предвыборные опросники на своих сайтах.

Рейтинги

На удивление критиков, Земмур сразу получил довольно высокие рейтинги. Ему даже удалось сравняться в популярности с другим ультраправым политиком Франции и главным конкурентом действующего президента Эммануэля Макрона – Мари Ле Пен.



Мари Ле Пен / Фото Getty Images

Согласно рейтингов Эммануэль Макрон сегодня набирает 24% голосов избирателей, Мари Ле Пен – 18% и ворвавшийся в политику Земмур набирает со старту 14%.

Чем опасна Мари Ле Пен для Украины

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Дело в том, что Мари Ле Пен и её партия "Национальное объединение" имеет давние связи с Кремлем, и даже получала от России деньги на финансирование своей деятельности.

В том числе, Ле Пен и ее партию подозревают в провокациях и поддержке радикалов на протестах желтых жилетов в 2018 году. Чем ее вероятное президентство может обернуться для Украины, думаю вы понимаете.

Проблема для Ле Пен

И похоже, что участие Земмура во французских президентских выборах стало настоящей неожиданностью для Ле Пен. Особенно после того, как Земмур выпустил предвыборный ролик, в котором акцентировал внимание на:

проблеме с мигрантами;

исламизации Франции.

Он критиковал французских политиков за отсутствие решения этих проблем и грезил о былом величии Франции.

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И проблема для Ля Пен заключается в том, что именно она и её партия выступает как лидер ультраправых во Франции и использует ровно те же тезисы для критики власти, что и Земмур. И вот внезапно появляется сам Эрик Земмур, который не только оттягивает на себя электорат Ле Пен, но и критикует ее партию за бездейственность.

Ведь он в политике человек новый, а партия "Национальное Объединение" действует еще с начала 70-х годов прошлого века. А как раз за это время, как считает Земмур, Франция пришла в упадок, и никто с этим ничего не сделал.

То есть Земмур не просто забирает у Ле Пен избирателя, он еще и заявляет о том, что Ле Пен – это пустышка.

Проще говоря, не появись в политике Земмур, Мари Ле Пен вполне могла бы оттянуть на себя его 14%, что позволило бы ей даже обогнать в рейтингах Эммануэля Макрона.



Пока Макрон возглавляет президентский рейтинг/ Фото Getty Images

"Работа на Макрона"

А потому Ле Пен тут же обвинила Земмура в работе на Макрона. Мол, его участие в выборах необходимо нынешнему президенту Франции для того, чтобы пошатнуть её позиции перед выборами и не позволить выйти во второй тур выборов.

Но, на самом деле, эксперты уверены, что ни Земмур, ни Ле Пен, не в состоянии бороться с популярностью Макрона.

Конечно, пока рано делать какие-то выводы, ведь предвыборная кампания еще толком не началась. Некоторые партии даже не успели представить своих кандидатов в президенты.

Но уже сегодня понятно, что в противовес Эммануэлю Макрону выступают 2 ультраправых политика, которые сильно заигрывают с Кремлем. А потому, есть надежда, что Макрон может ослабить свои заигрывания с Кремлем, хотя бы ради мобилизации электората.

Все же Украине стоит готовится к разным исходам президентских выборов во Франции, ведь все может изменится ближе к апрелю. И если Эммануэль Макрон нам уже привычен и понятен, то от популиста Земмура или пророссийской Ле Пен можно ожидать чего угодно.