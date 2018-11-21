Президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг
Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Янга.
Новость дополняется...
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина26 июня 2015 , 16:44
Владельцы агрохолдинга "Мрия" вели шикарную жизнь на деньги инвесторов, – СМИ14 сентября 2016 , 14:08