09:47
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Президентом Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг

      75 Читати новину українською
      Южнокореец Ким Чен Янг стал новым главой Интерпола
      Южнокореец Ким Чен Янг стал новым главой Интерпола / Фото из открытых источников

      Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Янга.

      Новость дополняется...

      Теги: Новости России Южная Корея Интерпол Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Всепрощаючі українці, або Катів нашого народу треба покарати
      сегодня , 08:35 Всепрощаючі українці, або Катів нашого народу треба покарати
      Ігор Лапін 392
      День достоинства и свободы: история Евромайдана и программа мероприятий в Украине
      сегодня , 08:37 День достоинства и свободы: история Евромайдана и программа мероприятий в Украине
      182
      "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      сегодня , 07:03 "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      Юлія Ліпенцева 221
      "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      сегодня , 04:10 "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      Денис Казанський 919
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      20 ноября , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 256
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Владельцы агрохолдинга "Мрия" вели шикарную жизнь на деньги инвесторов, – СМИ
       14 сентября 2016 , 14:08
      Американские СМИ назвали вероятных российских спонсоров Трампа
       23 сентября , 10:09
      Если пришли холода, надо немедленно включить тепло, а уже потом выяснять, кто виноват, – Садовый
       16 ноября , 11:50
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук