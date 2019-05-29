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      Президентом Латвии стал Эгил Левитс

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      Новый президент Латвии Эгил Левитс
      Новый президент Латвии Эгил Левитс / Grani.lv

      Президентом Латвии стал судья Суда Евросоюза Эгил Левитс. Его выдвинули представители правящей коалиции, а на должность 29 мая назначил Сейм.

      За кандидатуру Левитса на пост президента Латвии проголосовал 61 депутат.

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      На пост президента страны выдвигались 3 кандидатов: Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат KPV LV Дидзис Шмитс.

      Латвийское государство отвоевано и создано нашими предками. Латвийское государство – это границы, в которых мы можем воплощать свои мечты, распоряжаться своей свободой и разговаривать на своем языке,
      сказал Левитс с трибуны после своего избрания.

      Что известно об Эгиле Левитсе?

      Левитс принимает активное участие в латвийской политике с 1980 года. В 1990-х годах он представлял Латвию в Европейском суде по правам человека. С 2004 Левитс является судьей Евросуда. Его полномочия как судьи должны закончиться в 2024 году.

      Комиссия под руководством Левитса разрабатывала преамбулу Конституции Латвии. Он настаивал на том, чтобы в тексте преамбулы вспомнили христианские ценности и латышскую народную мудрость.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Латвия
      Источник: 24 канал
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