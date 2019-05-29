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      Президентом Латвії став Егіл Левітс

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      Новий президент Латвії Егіл Левітс
      Новий президент Латвії Егіл Левітс / Grani.lv

      Президентом Латвії став суддя Суду Євросоюзу Егіл Левітс. Його висунули представники правлячої коаліції, а на посаду 29 травня призначив Сейм.

      За кандидатуру Левітса на посаду президента Латвії проголосував 61 депутат.

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      На посаду президента країни висувалися 3 кандидатів: Левітс, омбудсмен Юріс Янсонс і депутат KPV LV Дідзіс Шмітс.

      Латвійську державу відвойовано і створено нашими предками. Латвійська держава – це межі, в яких ми можемо втілювати свої мрії, розпоряджатися своєю свободою і розмовляти своєю мовою,
      – сказав Левітс з трибуни після свого обрання.

      Що відомо про Егіла Левітса?

      Левітс бере активну участь у латвійській політиці з 1980 року. У 1990-х роках він представляв Латвію в Європейському суді з прав людини. З 2004 Левітс є суддею Євросуду. Його повноваження як судді повинні закінчитися в 2024 році.

      Комісія під керівництвом Левітса розробляла преамбулу Конституції Латвії. Він наполягав на тому, щоб у тексті преамбули згадали християнські цінності і латиську народну мудрість.

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      Теги: Новини політики Латвія
      Джерело: 24 канал
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