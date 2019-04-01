Президентские выборы-2019: из каких стран приехало больше всего наблюдателей

В Украине состоялся первый тур президентских выборов. В них приняли участие 2344 международных наблюдателя.

Больше всего иностранных наблюдателей, по данным ЦИК, приехали из Соединенных Штатов Америки – 63 человека.

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Также достаточно большим было количество международных наблюдателей из Польши – 40 человек. Из Словацкой Республики следить за украинскими выборами приехали 16 наблюдателей.



Количество международных наблюдателей на президентских выборах в Украине в 2019 году (первый тур)

Также известно количество официальных наблюдателей от международных организаций:

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ – 808 человек



Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) – 373 человека



Всемирный Конгресс Украинцев – 219 человек



Международная неправительственная организация "CANADEM" – 164 человека



Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 118



Национальный Демократический Институт Международных Отношений – 83



Украинский Конгрессовый Комитет Америки – 78



Общественный Союз "Международное Сообщество по Правам Человека" – 65



Международный Республиканский Институт (МРИ) – 55



Комитет "За открытую демократию" – 40



Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36



Международная организация "Silba – Инициатива за диалог и демократию" – 32



Благотворительный фонд "Международная комиссия по правам человека" – 29



Парламентская Ассамблея НАТО – 23



Европейский Парламент – 13



Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) – 9



Европейская платформа за демократические выборы – 6



Организация за Демократию и Экономическое Развитие – ГУАМ – 6

Смотрите видео, как прошли президентские выборы-2019: