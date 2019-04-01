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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Президентские выборы-2019: из каких стран приехало больше всего наблюдателей

      493 Читати новину українською
      Выборы в Украине
      Выборы в Украине / 24 канал

      В Украине состоялся первый тур президентских выборов. В них приняли участие 2344 международных наблюдателя.

      Больше всего иностранных наблюдателей, по данным ЦИК, приехали из Соединенных Штатов Америки – 63 человека.

      Читайте также: Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей

      Также достаточно большим было количество международных наблюдателей из Польши – 40 человек. Из Словацкой Республики следить за украинскими выборами приехали 16 наблюдателей.

      вибори голосування спостерігачі кількість спостерігачів
      Количество международных наблюдателей на президентских выборах в Украине в 2019 году (первый тур)

      Также известно количество официальных наблюдателей от международных организаций:

      Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ – 808 человек

      Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) – 373 человека

      Всемирный Конгресс Украинцев – 219 человек

      Международная неправительственная организация "CANADEM" – 164 человека

      Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 118

      Национальный Демократический Институт Международных Отношений – 83

      Украинский Конгрессовый Комитет Америки – 78

      Общественный Союз "Международное Сообщество по Правам Человека" – 65

      Международный Республиканский Институт (МРИ) – 55

      Комитет "За открытую демократию" – 40

      Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36

      Международная организация "Silba – Инициатива за диалог и демократию" – 32

      Благотворительный фонд "Международная комиссия по правам человека" – 29

      Парламентская Ассамблея НАТО – 23

      Европейский Парламент – 13

      Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) – 9

      Европейская платформа за демократические выборы – 6

      Организация за Демократию и Экономическое Развитие – ГУАМ – 6

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы-2019:

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев проголосовало
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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Украины Новости политики
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