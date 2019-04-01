Президентские выборы-2019: из каких стран приехало больше всего наблюдателей
В Украине состоялся первый тур президентских выборов. В них приняли участие 2344 международных наблюдателя.
Больше всего иностранных наблюдателей, по данным ЦИК, приехали из Соединенных Штатов Америки – 63 человека.
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Также достаточно большим было количество международных наблюдателей из Польши – 40 человек. Из Словацкой Республики следить за украинскими выборами приехали 16 наблюдателей.
Количество международных наблюдателей на президентских выборах в Украине в 2019 году (первый тур)
Также известно количество официальных наблюдателей от международных организаций:
Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ – 808 человек
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) – 373 человека
Всемирный Конгресс Украинцев – 219 человек
Международная неправительственная организация "CANADEM" – 164 человека
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – 118
Национальный Демократический Институт Международных Отношений – 83
Украинский Конгрессовый Комитет Америки – 78
Общественный Союз "Международное Сообщество по Правам Человека" – 65
Международный Республиканский Институт (МРИ) – 55
Комитет "За открытую демократию" – 40
Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36
Международная организация "Silba – Инициатива за диалог и демократию" – 32
Благотворительный фонд "Международная комиссия по правам человека" – 29
Парламентская Ассамблея НАТО – 23
Европейский Парламент – 13
Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) – 9
Европейская платформа за демократические выборы – 6
Организация за Демократию и Экономическое Развитие – ГУАМ – 6
Смотрите видео, как прошли президентские выборы-2019: