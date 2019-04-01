Президентські вибори-2019: із яких країн приїхало найбільше спостерігачів

В Україні відбувся перший тур президентських виборів. У них взяли участь 2344 міжнародні спостерігачі.

Найбільше іноземних спостерігачів, за даними ЦВК, приїхали зі Сполучених Штатів Америки – 63 особи.

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Також досить великою була кількість міжнародних спостерігачів із Польщі – 40 осіб. Зі Словацької Республіки стежити за українськими виборами приїхали 16 спостерігачів.



Кількість міжнародних спостерігачів на президентських виборах в Україні у 2019 році (перший тур)

Також відома кількість офіційних спостерігачів від міжнародних організацій:

Бюро демократичних інститутів і прав людини від ОБСЄ – 808 осіб



Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 373 особи



Світовий Конґрес Українців – 219 осіб



Міжнародна неурядова організація "CANADEM" – 164 особи



Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 118



Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин – 83



Український Конгресовий Комітет Америки – 78



Громадська Спілка "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини" – 65



Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) – 55



Комітет "За відкриту демократію" – 40



Парламентська Асамблея Ради Європи – 36



Міжнародна організація "Silba - Ініціатива за діалог і демократію" – 32



Благодійний фонд "Міжнародна комісія з прав людини" – 29



Парламентська Асамблея НАТО – 23



Європейський Парламент – 13



Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) – 9



Європейська платформа за демократичні вибори – 6



Організація за Демократію та Економічний Розвиток – ГУАМ – 6

Дивіться відео, як пройшли президентські вибори-2019: