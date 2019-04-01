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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Президентські вибори-2019: із яких країн приїхало найбільше спостерігачів

      2319 Читать новость на русском
      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      В Україні відбувся перший тур президентських виборів. У них взяли участь 2344 міжнародні спостерігачі.

      Найбільше іноземних спостерігачів, за даними ЦВК, приїхали зі Сполучених Штатів Америки – 63 особи.

      Читайте також: Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном

      Також досить великою була кількість міжнародних спостерігачів із Польщі – 40 осіб. Зі Словацької Республіки стежити за українськими виборами приїхали 16 спостерігачів.

      вибори голосування спостерігачі кількість спостерігачів
      Кількість міжнародних спостерігачів на президентських виборах в Україні у 2019 році (перший тур)

      Також відома кількість офіційних спостерігачів від міжнародних організацій:

      Бюро демократичних інститутів і прав людини від ОБСЄ – 808 осіб

      Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 373 особи

      Світовий Конґрес Українців – 219 осіб

      Міжнародна неурядова організація "CANADEM" – 164 особи

      Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 118

      Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин – 83

      Український Конгресовий Комітет Америки – 78

      Громадська Спілка "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини" – 65

      Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) – 55

      Комітет "За відкриту демократію" – 40

      Парламентська Асамблея Ради Європи – 36

      Міжнародна організація "Silba - Ініціатива за діалог і демократію" – 32

      Благодійний фонд "Міжнародна комісія з прав людини" – 29

      Парламентська Асамблея НАТО – 23

      Європейський Парламент – 13

      Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) – 9

      Європейська платформа за демократичні вибори – 6

      Організація за Демократію та Економічний Розвиток – ГУАМ – 6

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори-2019:

       

      blog_ava
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном
      сьогодні
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики ЦВК
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