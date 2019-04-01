Президентські вибори-2019: із яких країн приїхало найбільше спостерігачів
В Україні відбувся перший тур президентських виборів. У них взяли участь 2344 міжнародні спостерігачі.
Найбільше іноземних спостерігачів, за даними ЦВК, приїхали зі Сполучених Штатів Америки – 63 особи.
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Також досить великою була кількість міжнародних спостерігачів із Польщі – 40 осіб. Зі Словацької Республіки стежити за українськими виборами приїхали 16 спостерігачів.
Кількість міжнародних спостерігачів на президентських виборах в Україні у 2019 році (перший тур)
Також відома кількість офіційних спостерігачів від міжнародних організацій:
Бюро демократичних інститутів і прав людини від ОБСЄ – 808 осіб
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 373 особи
Світовий Конґрес Українців – 219 осіб
Міжнародна неурядова організація "CANADEM" – 164 особи
Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 118
Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин – 83
Український Конгресовий Комітет Америки – 78
Громадська Спілка "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини" – 65
Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) – 55
Комітет "За відкриту демократію" – 40
Парламентська Асамблея Ради Європи – 36
Міжнародна організація "Silba - Ініціатива за діалог і демократію" – 32
Благодійний фонд "Міжнародна комісія з прав людини" – 29
Парламентська Асамблея НАТО – 23
Європейський Парламент – 13
Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) – 9
Європейська платформа за демократичні вибори – 6
Організація за Демократію та Економічний Розвиток – ГУАМ – 6
Дивіться відео, як пройшли президентські вибори-2019: