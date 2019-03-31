18:06
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК

      Президентские выборы-2019: как голосуют военные в прифронтовых зонах

      275 Читати новину українською

      Голосуют в зоне проведения операции Объединенных Сил. Военные могут наведаться для волеизъявления на избирательные участки прифронтовых городов и поселков

      Донетчина

      Избирательный процесс в Донецкой области проходит спокойно. Утром приходит больше старшее поколение, а молодежь посещает позже. Нарушений пока нет, однако присутствует много наблюдателей, в частности экзит-пол.

      Читайте также: Выборы президента Украины: какие нарушения и фальсификации фиксируют в день голосования

      Краматорск город в тылу, хотя и входит в зону Операций Объединенных Сил, поэтому здесь выборы не отличаются от любого города в Украине.

      Луганщина

      После обстрелов боевиками города Попасная здесь спокойно. Бойцы 46-го батальона дали достойный отпор, что заставило российских оккупантов затихнуть.

      Приехал из позиции. Сюда важно прийти, потому что это обязанность каждого гражданина Украины. Мы можем выбрать, поддержать и выразить собственное мнение относительно кандидата,
      – рассказал военный.

      Участок заменяет военная палатка, однако внутри все, как на обычном участке. Бойцов с передовой привозят группами и они голосуют по очереди. На 13 часов явка составляет 72%. В случае провокаций со стороны врага, готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

      blog_ava
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня
      6458
      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Война Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      сегодня , 18:00 Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії
      Дмитро Гнап 76
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      сегодня , 17:55 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      9399
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня , 16:34 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 6452
      Безопасные и удобные трамвайные остановки: возможно ли такое в Украине?
      сегодня , 16:00 Безопасные и удобные трамвайные остановки: возможно ли такое в Украине?
      Лев Парцхаладзе 305
      Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      сегодня , 14:00 Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      Повернись живим 1403
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Нацгвардия взяла под контроль киевские мосты
       15 ноября 2015 , 23:35
      Топ-новости 19 сентября: Шахтер и Манчестер Сити взяли очко на двоих в Лиге чемпионов, фиаско Роналду и команд украинцев
       20 сентября 2018 , 07:00
      Автомобильный газ продолжает стремительно дешеветь: уже меньше 11 гривен за литр
       5 февраля , 17:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук