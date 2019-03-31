Президентские выборы-2019: как голосуют военные в прифронтовых зонах

Голосуют в зоне проведения операции Объединенных Сил. Военные могут наведаться для волеизъявления на избирательные участки прифронтовых городов и поселков

Донетчина

Избирательный процесс в Донецкой области проходит спокойно. Утром приходит больше старшее поколение, а молодежь посещает позже. Нарушений пока нет, однако присутствует много наблюдателей, в частности экзит-пол.

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Краматорск город в тылу, хотя и входит в зону Операций Объединенных Сил, поэтому здесь выборы не отличаются от любого города в Украине.

Луганщина

После обстрелов боевиками города Попасная здесь спокойно. Бойцы 46-го батальона дали достойный отпор, что заставило российских оккупантов затихнуть.

Приехал из позиции. Сюда важно прийти, потому что это обязанность каждого гражданина Украины. Мы можем выбрать, поддержать и выразить собственное мнение относительно кандидата,

– рассказал военный.

Участок заменяет военная палатка, однако внутри все, как на обычном участке. Бойцов с передовой привозят группами и они голосуют по очереди. На 13 часов явка составляет 72%. В случае провокаций со стороны врага, готовы к любым чрезвычайным ситуациям.