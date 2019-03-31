Президентські вибори-2019: як голосують військові у прифронтових зонах

Голосують у зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Військові можуть навідатися для волевиявлення до виборчих дільниць прифронтових міст та селищ.

Донеччина

Виборчий процес на Донеччині відбувається спокійно. Зранку приходить більше старше покоління, а молодь відвідує пізніше. Порушень наразі немає, проте присутньо багато спостерігачів, зокрема екзит-пол.

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Краматорськ місто тилове, хоча і входить в зону Операцій Об'єднаних Сил, тому тут вибори не відрізняються від будь-якого міста в України.

Луганщина

Після обстрілів бойовиками міста Попасна тут спокійно. Бійці 46-го батальйону дали гідну відсіч, що змусило російських окупантів затихнути.

Приїхав з позиції. Сюди важливо прийти, бо це обов'язок кожного громадянина України. Ми можемо обрати, підтримати та висловити власну думку стосовно кандидата,

– розповів військовий.

Дільницю замінює військовий намет, проте в середині все, як на звичайній дільниці. Бійців з передової привозять групами й вони голосують по черзі. На 13 годину явка складає 72%. У разі провокацій зі сторони ворога, готові до будь-яких надзвичайних ситуацій.