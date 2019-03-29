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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Президентские выборы-2019: кого из кандидатов поддерживают украинцы за рубежом

      13 Читати новину українською

      Социальные опросы, рейтинги и интенсивная информация – отовсюду украинцам советуют кого выбрать президентом. Если в Украине тема выборов звучит громко, то за рубежом гораздо тише. Журналисты 24 канала выяснили откуда берут информацию о кандидатах и за кого будет голосовать украинская диаспора.

      США

      Во время выборов Татьяна Драгомрецкая с семьей будет в Соединенных Штатах, чтобы навестить брата в его день рождения. Однако свое избирательное право она использует.

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      В социальной сети Facebook Татьяна Драгомрецкая похвасталась приглашением на избирательный участок в Чикаго.

      Диаспора США делает выбор в пользу определенного кандидата, посоветовавшись с родными в Украине. Для них – это основной источник информации, однако также просматривают СМИ.

      Из разговоров с братом я услышала, что многие украинские американцы поддерживают Петра Порошенко. Однако молодое поколение планирует отдать свой голос за Владимира Зеленского,
      – рассказала украинка в США Татьяна Драгомрецкая.

      Греция

      Украинцы в Греции мониторят информацию о кандидатах из интернета и телевидения, поэтому там предпочтения диаспоры более разнообразны, чем в США.

      "От знакомых и друзей в Facebook понимаю, что в Афинах большой поддержкой пользуются Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Руслан Кошулинский и Анатолий Гриценко", – сообщил украинский активист в Греции Олег Удод.

      Франция

      По наблюдениям активиста Владимира Когутяка, французская диаспора более единогласно склоняется к выбору в пользу действующего президента Петра Порошенко. Украинцы там одобряют его реформы и желают продолжения его деятельности. А голосовать за Владимира Зеленского отказывают местные СМИ.

      Французский журнал недавно опубликовал статью под названием "Владимир Зеленский – клоун президентских украинских выборов". Слово "клоун" очень сильно настораживает, поэтому мы задаем себе вопрос: как нас будут видеть во Франции, Америке и в мире,
      – сообщил президент веб-платформы Nouvelle Ukraine Владимир Когутяк.

      Россия

      Украинцы в России в 2019 году голосовать не смогут. Чтобы не было провокаций, столкновений или фальсификаций все избирательные участки из Российской Федерации перенесли в дипломатические учреждения Финляндии, Казахстана и Грузии. Правда, диаспора в России и раньше не была активной.

      "На последних президентских выборах на всей территории России проголосовали 1153 украинцы. Поэтому утверждать, что это каким-то образом повлияет на конечный результат выборов нельзя", – рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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      За рубежом участие в прошлых выборах президента приняли только 76 тысяч украинцев, хотя находилось там четыре миллиона. Впрочем сознательная диаспора призывает не пренебрегать волеизъявлением, организовывает информационную кампанию и поощряет идти на выборы.

      Как проголосовать гражданам Украины за границей?
      – быть включенным в список избирателей на зарубежном избирательном участке, который располагается на территории соответствующего иностранного государства;
      – лично прибыть на Ваш заграничный избирательный участок в день голосования;
      – иметь с собой документ, который подтверждает гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке – это могут быть заграничный паспорт гражданина Украины, дипломатический паспорт Украины, или же служебный паспорт Украины.

      Президентські вибори2019
      Как будут проходить выборы президента Украины

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      Дебаты без Порошенко, Зеленского и Тимошенко: почему не пришли лидеры избирательной гонки
      сегодня
      1090
      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Новости России Новости США Греция Новости Франции
      Источник: 24 канал
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