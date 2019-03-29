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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Президентські вибори–2019: кого з кандидатів підтримують українці за кордоном

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      Соціальні опитування, рейтинги та інтенсивна інформація – звідусіль українцям радять кого ж обрати президентом. Якщо в Україні тема виборів звучить голосно, то за кордоном набагато тихіше. Журналісти 24 каналу з'ясували звідки беруть інформацію про кандидатів та за кого голосуватиме українська діаспора.

      США

      Під час виборів Тетяна Драгомрецька з родиною буде у Сполучених Штатах, аби відвідати брата у його день народження. Проте своє виборче право вона використає.

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      У соціальній мережі Facebook Тетяна Драгомрецька похвалилась запрошенням на виборчу дільницю у Чикаго.

      Діаспора США робить вибір на користь певного кандидата, порадившись з рідними в Україні. Для них – це основне джерело інформації, проте також переглядають ЗМІ.

      З розмов з братом я почула, що багато українських американців підтримують Петра Порошенка. Проте молодше покоління планує віддати свій голос за Володимира Зеленського,
      – розповіла українка в США Тетяна Драгомрецька.

      Греція

      Українці в Греції моніторять інформацію про кандидатів з інтернету та телебачення, тому там вподобання діаспори більш різноманітні, ніж у США.

      "Від знайомих та друзів у Facebook розумію, що в Афінах великою підтримкою користуються Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Руслан Кошулинський і Анатолій Гриценко", – повідомив український активіст у Греції Олег Удод.

      Франція

      За спостереженнями активіста Володимира Когутяка, французька діаспора більш одноголосно схиляється до вибору на користь чинного Президента Петра Порошенка. Українці там схвалюють його реформи й прагнуть продовження його діяльності. А голосувати за Володимира Зеленського відмовляють місцеві ЗМІ.

      Французький журнал нещодавно опублікував статтю під назвою: "Володимир Зеленський – клоун президентських українських виборів". Слово "клоун" нас дуже сильно насторожує, тому ми задаємо собі питання: як нас будуть бачити у Франції, Америці та у світі,
      – повідомив президент веб-платформи Nouvelle Ukraine Володимир Когутяк.

      Росія

      Українці в Росії у 2019 році голосувати не зможуть. Щоб не було провокацій, сутичок чи фальсифікацій усі виборчі дільниці з Російської Федерації перенесли до дипломатичних установ Фінляндії, Казахстану та Грузії. Щоправда, діаспора у Росії й раніше не була активною.

      "На останніх президентських виборах на всій території Росії проголосували 1153 українці. Тому стверджувати, що це якимось чином вплине на кінцевий результат виборів не можна", – розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

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      За кордоном участь у минулих виборах президента взяли тільки 76 тисяч українців, хоча перебувало там чотири мільйони. Втім свідома діаспора закликає не нехтувати волевиявленням, організовує інформаційну кампанію та заохочує йти на вибори.

      Як проголосувати громадянам України за кордоном?– бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, яка розташовується на території відповідної іноземної держави;
      – особисто прибути на Вашу закордонну виборчу дільницю у день голосування;
      – мати з собою документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці – це можуть бути закордонний паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт України, або ж службовий паспорт України.

      Президентські вибори2019
      Як відбуватимуться вибори президента України​
       

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Президентські вибори 2019 Новини США Новини Франції Греція
      Джерело: 24 канал
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