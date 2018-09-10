Президентские выборы: стало известно, сколько политические партии уже потратили на рекламу

В течение последних месяцев 15 политических партий и потенциальных кандидатов в президенты проводили массированные рекламные кампании, которые имеют признаки политической рекламы.

Об этом сообщают в Комитете избирателей Украины.

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Там отметили, что кампания политической рекламы в Украине уже де-факто началась. По данным комитета, в течение апреля-июня этого года все украинские партии потратили на рекламу 60 млн гривен. Из парламентских партий больше всего потратила "Батькивщина" (24,8 млн), с внепарламентских – "Основа" (8,8 млн). По сравнению с I кварталом общие расходы партий во II квартале 2018 года увеличились почти вдвое (100,1 млн против 177,1 млн гривен).

Однако официальное начало президентской избирательной кампании в Украине запланировано на январь 2019 года.

"Украинские граждане заслуживают того, чтобы получить несколько месяцев предвыборной тишины до официального старта выборов. Это также позволит уменьшить традиционно наиболее затратную статью избирательных бюджетов – телевизионную рекламу и создать более равные возможности для тех кандидатов, которые не имеют средств для подобного политического расточительства", – заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В Комитете также отметили, что засилье политической рекламы переводит выборы в бессмысленную плоскость, когда вместо обсуждения программ, идей, стратегий акцент делается на форме, эмоциях и лозунгах.

Ранее 24 канал сообщал, какие украинские телеканалы активно пиарят "своих" политиков.