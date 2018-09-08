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"Решение уже принято": Тука рассказал, пойдет ли Порошенко на второй президентский срок

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Петр Порошенко будет вторично баллотироваться в президенты
Петр Порошенко будет вторично баллотироваться в президенты

Президент Украины Петр Порошенко уже принял решение и будет баллотироваться на второй срок на должности во время выборов, которые пройдут в марте 2019 года.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

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Будет ли баллотироваться Петр Порошенко в президенты? Да! Насколько мне известно, решение уже принято. Я не знаю, было ли это заявлено официально, но лично у меня сомнений относительно этого нет,
– заявил Тука.

Кроме того, чиновник отметил, что мнение о том, что он входит в команду президента Украины Петра Порошенко, ошибочно.

"Я с уважением отношусь к президенту, но никогда не был ни членом команды БПП, ни еще каким-либо образом вовлечен в его деятельность. Моим руководителем является премьер-министр Владимир Гройсман", – подчеркнул заместитель министра.

Напомним, Петр Порошенко пока не делал официального заявления о намерениях участвовать в предстоящих президентских выборах. В то же время команда действующего главы государства уже начинает избирательную кампанию, а ее предвыборный штаб возглавил Виталий Ковальчук – первый заместитель главы Администрации президента.

 

 

Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Президент Украины Петр Порошенко Георгий Тука Новости политики
Источник: 24 Канал
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