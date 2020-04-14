Президентские выборы в США: Обама поддержал Байдена
Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Джозефа Байдена на выборах президента в 2020 году.
Барак Обама заявив, що Байден має характер і досвід, щоб вести американців через одні з найтемніших часів та зцілити США під час довготривалого відродження, пише "Радіо Свобода".
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Я вірю, що Джо має всі необхідні якості, які ми потребуємо в президенті прямо зараз,
– заявив Обама.
Зауважимо, що Джо Байден був віцепрезидентом під час терміну Барака Обами. За словами політика, рішення запропонувати Байдену посаду віцепрезидента у 2008 році було "одним з найкращих", які він коли-небудь ухвалював.
Раніше сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс вийшов із виборчих перегонів у США.
Окрім того, бізнесмен Майкл Блумберг також припинив участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Він вирішив підтримати кандидатуру колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на цей пост.
Що відомо про вибори у США?Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. Джо Байден лідирує на праймеріз Демократичної партії.
Республіканську партію, найімовірніше, представлятиме чинний президент Дональд Трамп, який вже здобув 1 432 голоси делегатів при 1 276 необхідних для перемоги в номінації.
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