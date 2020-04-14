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      Президентские выборы в США: Обама поддержал Байдена

      - Читати новину українською
      Обама підтримав Байдена / Getty Images

      Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Джозефа Байдена на выборах президента в 2020 году.

      Барак Обама заявив, що Байден має характер і досвід, щоб вести американців через одні з найтемніших часів та зцілити США під час довготривалого відродження, пише "Радіо Свобода".

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      Я вірю, що Джо має всі необхідні якості, які ми потребуємо в президенті прямо зараз,
      – заявив Обама.

      Зауважимо, що Джо Байден був віцепрезидентом під час терміну Барака Обами. За словами політика, рішення запропонувати Байдену посаду віцепрезидента у 2008 році було "одним з найкращих", які він коли-небудь ухвалював.

      Раніше сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс вийшов із виборчих перегонів у США.

      Окрім того, бізнесмен Майкл Блумберг також припинив участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Він вирішив підтримати кандидатуру колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на цей пост.

      Що відомо про вибори у США?Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. Джо Байден лідирує на праймеріз Демократичної партії.

      Республіканську партію, найімовірніше, представлятиме чинний президент Дональд Трамп, який вже здобув 1 432 голоси делегатів при 1 276 необхідних для перемоги в номінації.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Джозеф Байден Барак Обама Выборы в США Новости политики
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