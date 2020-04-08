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      Выборы президента США: Сандерс вышел из гонки – соперником Трампа остается Байден

      - Читати новину українською
      Берни Сандерс / ABC News

      Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вышел из избирательной гонки в США. Таким образом, он больше не будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

      О решении завершить президентскую кампанию Сандерс уже объявил своим сотрудникам, передает CNN.

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      Заметим, что этот шаг Сандерса позволит бывшему вице-президенту США Джо Байдену стать кандидатом от Демократической партии и составить конкуренцию республиканцу Дональду Трампу.

      Накануне Байден одержал победу над Сандерсом на праймериз в Иллинойсе, Аризоне и Флориде. И в целом, по результатам всех ранее проведенных праймериз опережал Сандерса с большим отрывом.

      На фоне эпидемии коронавируса претенденты на номинацию президента США не вели классическую кампанию, в частности было отменены митинги и встречи с избирателями.

      Для выдвижения претендента от демократов нужно набрать 1991 голос из 3979 голосов делегатов съезда партии, который должен состояться в середине июля.

      Интересно, что в 2016 году Сандерс боролся за право стать кандидатом от Демократической партии, но проиграл Хиллари Клинтон.

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      Действующий президент Дональд Трамп по итогам последних праймериз Республиканской партии в Иллинойсе и Флориде получил 1301 голос выборщиков. Для выдвижения кандидатом от республиканцев на съезде партии в августе Трампу необходимо 1276 голосов из 2441.

      Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США Новости США Новости политики
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