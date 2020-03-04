Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена
Бизнесмен Майкл Блумберг прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он решил поддержать кандидатуру бывшего вице-президента страны Джо Байдена на этот пост.
Такое решение Блумберг принял после неудачи на масштабных внутрипартийных голосованиях. Об этом сообщает Bloomberg.
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Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с тем кандидатом, у которого больше шансов сделать это. После вчерашнего голосования стало ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден,
- сообщил Блумберг.
Внимание! Сейчас бывший вице-президент США Байден опережает своего основанного соперника в борьбе за участие в выборах президента США от Демократической партии Берни Сандерса после "супервторника".
Что такое "Супервторник"?Вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов в США, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (праймериз). "Супервторник" является определяющим для многих кандидатов, он также демонстрирует главные шансы на будущее избрание представителем своей партии.
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Что известно о Майкле Блумберге:
- Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 миллиарда долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 миллиарда долларов).
- Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины.
- Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в 2018 году восстановил свое членство в Демократической партии.
- Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.