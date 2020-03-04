Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена

Бизнесмен Майкл Блумберг прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он решил поддержать кандидатуру бывшего вице-президента страны Джо Байдена на этот пост.

Такое решение Блумберг принял после неудачи на масштабных внутрипартийных голосованиях. Об этом сообщает Bloomberg.

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Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с тем кандидатом, у которого больше шансов сделать это. После вчерашнего голосования стало ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден,

- сообщил Блумберг.

Внимание! Сейчас бывший вице-президент США Байден опережает своего основанного соперника в борьбе за участие в выборах президента США от Демократической партии Берни Сандерса после "супервторника".

Что такое "Супервторник"?Вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов в США, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (праймериз). "Супервторник" является определяющим для многих кандидатов, он также демонстрирует главные шансы на будущее избрание представителем своей партии.

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Что известно о Майкле Блумберге: