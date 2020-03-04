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      Блумберг вышел из президентской гонки в США в пользу Байдена

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      Бизнесмен Майкл Блумберг прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он решил поддержать кандидатуру бывшего вице-президента страны Джо Байдена на этот пост.

      Такое решение Блумберг принял после неудачи на масштабных внутрипартийных голосованиях. Об этом сообщает Bloomberg.

      Актуально: Выборы президента США: кто победил на праймериз в супервторник

      Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с тем кандидатом, у которого больше шансов сделать это. После вчерашнего голосования стало ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден,
      - сообщил Блумберг.

      Внимание! Сейчас бывший вице-президент США Байден опережает своего основанного соперника в борьбе за участие в выборах президента США от Демократической партии Берни Сандерса после "супервторника".

      Что такое "Супервторник"?Вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов в США, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (праймериз). "Супервторник" является определяющим для многих кандидатов, он также демонстрирует главные шансы на будущее избрание представителем своей партии.

      Раньше: Выгнать Трампа из Белого дома: Блумберг готов потратить миллиард долларов на кампанию

      Что известно о Майкле Блумберге:

      • Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 миллиарда долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 миллиарда долларов).
      • Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины.
      • Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в 2018 году восстановил свое членство в Демократической партии.
      • Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Выборы в США Новости США Майкл Блумберг
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