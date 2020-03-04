Блумберг вийшов із президентської гонки у США на користь Байдена

Бізнесмен Майкл Блумберг припинив участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Він вирішив підтримати кандидатуру колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на цей пост.

Таке рішення Блумберг прийняв після невдачі на масштабних внутрішньопартійних голосуваннях. Про це інформує Bloomberg.

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Я завжди вірив, що перемога над Дональдом Трампом починається з об'єднання з тим кандидатом, у якого найбільше шансів зробити це. Після вчорашнього голосування стало ясно, що таким кандидатом є мій друг і великий американець Джо Байден,

– повідомив Блумберг.

Увага! Наразі колишній віцепрезидент США Байден випереджає свого заснованого суперника в боротьбі за участь у виборах президента США від Демократичної партії Берні Сандерса після "супервівторка".

Що таке "Супервівторок"? Вівторок на початку лютого або березня в рік президентських виборів у США, коли в більшості штатів проходять попередні вибори (праймеріз). "Супервівторок" є визначальним для багатьох кандидатів, він також демонструє головні шанси на майбутнє обрання представником від своєї партії.

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Що відомо про Майкла Блумберга: