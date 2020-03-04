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      Блумберг вийшов із президентської гонки у США на користь Байдена

      -
      Майкл Блумберг / Getty images

      Бізнесмен Майкл Блумберг припинив участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Він вирішив підтримати кандидатуру колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на цей пост.

      Таке рішення Блумберг прийняв після невдачі на масштабних внутрішньопартійних голосуваннях. Про це інформує Bloomberg.

      Актуально: Вибори президента США: хто переміг на праймеріз у супервівторок

      Я завжди вірив, що перемога над Дональдом Трампом починається з об'єднання з тим кандидатом, у якого найбільше шансів зробити це. Після вчорашнього голосування стало ясно, що таким кандидатом є мій друг і великий американець Джо Байден,
      – повідомив Блумберг.

      Увага! Наразі колишній віцепрезидент США Байден випереджає свого заснованого суперника в боротьбі за участь у виборах президента США від Демократичної партії Берні Сандерса після "супервівторка".

      Що таке "Супервівторок"? Вівторок на початку лютого або березня в рік президентських виборів у США, коли в більшості штатів проходять попередні вибори (праймеріз). "Супервівторок" є визначальним для багатьох кандидатів, він також демонструє головні шанси на майбутнє обрання представником від своєї партії.

      Раніше: Вигнати Трампа з Білого дому: Блумберг готовий витратити мільярд доларів на кампанію

      Що відомо про Майкла Блумберга:

      • Статки Майкла Блумберга оцінюються в 52 мільярди доларів. Це майже у 17 разів більше, ніж статки Дональда Трампа (3,1 мільярда доларів).
      • Блумберг був банкіром на Волл-стріт, а потім заснував агентство фінансових новин, яке має його ім'я. Він жертвує мільйони доларів на проєкти у галузі освіти та медицини.
      • Блумберг спочатку підтримував демократів, але став республіканцем, щоб висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році. Тричі переобирався на цю посаду і тільки у 2018 році відновив своє членство у Демократичній партії.
      • Він вважається помірним демократом і виступає за участь США у міжнародних угодах по контролю за кліматом. Блумберг також підтримує рух за контроль над продажем вогнепальної зброї.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Вибори у США Новини США Майкл Блумберг
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