Вибори президента США: хто переміг на праймеріз у супервівторок

У США у межах президентських виборів пройшов так званий "супервівторок".

На праймеріз Демократичної партії США, згідно з прогнозами, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі та Массачусетсі перемагає колишній віцепрезидент Джо Байден, передає DW.

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Натомість його головний суперник, сенатор Берні Сандерс, за даними кількох телеканалів, здобув перемогу у своєму рідному Вермонті, Колорадо та Техасі.

Кокуси в Американському Самоа виграв колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг.

У США кокуси використовуюють для первинного висування кандидатів у президенти від політичних партій. Кокуси, поряд із праймеріз, є офіційними заходами, на яких визначають кандидатів у президенти США.

Попередні внутрішньопартійні голосування у перший вівторок березня проходять відразу в 14 штатах:

Каліфорнії,

Юті,

Колорадо,

Міннесоті,

Оклахомі,

Техасі,

Арканзасі,

Алабамі,

Теннессі,

Массачусетсі,

Північній Кароліні,

Вірджинії,

Мені,

Вермонті.

Праймеріз демократів будуть проходити до початку червня, їхнього кандидата буде офіційно висунуто на партійному з'їзді в липні. 10 березня первинні вибори серед демократів пройдуть в Айдахо, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Північній Дакоті і штаті Вашингтон.

Що відомо про праймеріз у США та "супервівторок"

Праймеріз – це інститут вибору партійних кандидатів для участі в основних виборах президента. На відміну від альтернативного механізму кокусів, праймеріз являють собою прямі таємні вибори, що проводяться на рівні штату.

"Супервівторок" – вівторок на початку лютого або березня в рік президентських виборів у США, коли в більшості штатів проходять попередні вибори (праймеріз). "Супервівторок" є визначальним для багатьох кандидатів, він також демонструє головні шанси на майбутнє обрання представником від своєї партії.

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Вибори в США: основне

Виборчі перегони в США офіційно стартували 4 лютого. Президентські вибори 2020 року відбудуться тут у вівторок, 3 листопада. Це будуть 59-і вибори глави держави в історії країни. Фактично вони відбуваються у три етапи:

На першому партії вибирають кандидатів всередині себе (демократи – свого кандидата, республіканці – свого). Також визначаються інші партії (є й такі у США) або незалежні кандидати.

На другому – виборці обирають виборників: певну кількість виборників від конкретного штату відповідно до кількості його населення.

І на третьому етапі виборники вже обирають нового президента і віцепрезидента США. Виборник віддає свій голос за того кандидата, який отримав найбільшу підтримку людей у штаті.

Така система існує, бо для США важливо, щоб лідера країни обрали не більшість населення, а щоб його підтримували більшість штатів.