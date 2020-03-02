Вибори президента США: популярний кандидат несподівано вирішив зняти свою кандидатуру

Серед претендентів від демократів у США Піт Бутіджедж несподівано став одним із фаворитів після перемоги у праймеріз у кількох штатах. Однак він не зміг закріпити успіх та вирішив припинити свою участь у перегонах.

Колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана Піт Буттіджедж добровільно припиняє змагання серед кандидатів у президенти США від Демократичної партії. Про це розповіли у CNN із посиланням на одного з помічників Бутіджеджа.

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"Мер Піт" – так називають у США Піта Буттіджеджа – вирізняється серед інших кандидатів:

Віком – йому 38,

Нетрадиційною сексуальною орієнтацією,

Знанням цілої низки мов – англійської, норвезької, іспанської, італійської, мальтійської, арабської, перської та французької.

На праймеріз у штатах Айова і Нью-Гемпшир Буттіджедж здобув успіх, тож його стали називати одним із фаворитів перегонів. Однак ставка його кампанії на афроамериканську та латиноамериканську громади в США не спрацювала в інших штатах – у Неваді й Південній Кароліні. Там Буттіджедж опинився далеко позаду лідерів. Через цю поразку молодий кандидат вирішив знятися з перегонів. Тепер з 20 демократів, які починали кампанію, залишилися лише шестеро. Головними претендентами на те, аби виступити у підсумку проти Трампа, є: Джо Байдден, якому 77 років,

Берні Сандерс – 78 років. Чинному президенту США Дональду Трампу, нагадаємо, 73 роки.

Ветеран, міленіал, гей: що відомо про зірку президентських перегонів США Піта Буттіджеджа – читайте у матеріалі 24 каналу.

Вибори президента США: що треба знати

У 2020 вибори відбудуться у вівторок, 3 листопада. Це будуть 59-і вибори глави держави в історії країни.

Процес виборів у Штатах відбувається у три етапи:

Відбір кандидатів всередині партії (демократи обирають свого кандидата, республіканці – свого). Також визначаються інші менші партії або незалежні кандидати. Громадяни США з правом голосу обирають виборників: певну кількість від конкретного штату відповідно до кількості його населення. Виборники безпосередньо обирають нового президента і віцепрезидента США. Виборник віддає свій голос за того кандидата, який отримав найбільшу підтримку людей у штаті.

Така система існує, бо для США важливо, щоб нового президента підтримували більшість штатів, а не просто більшість населення країни.

Тим часом у штаті Вашингтон оголосили надзвичайний стан через коронавірус