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      Вибори президента США: популярний кандидат несподівано вирішив зняти свою кандидатуру

      - Читать новость на русском
      Претендент від демократів відмовляється від участі у перегонах / Getty Images

      Серед претендентів від демократів у США Піт Бутіджедж несподівано став одним із фаворитів після перемоги у праймеріз у кількох штатах. Однак він не зміг закріпити успіх та вирішив припинити свою участь у перегонах.

      Колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана Піт Буттіджедж добровільно припиняє змагання серед кандидатів у президенти США від Демократичної партії. Про це розповіли у CNN із посиланням на одного з помічників Бутіджеджа.

      До теми: Байден виграв праймеріз демократів у Південній Кароліні

      "Мер Піт" – так називають у США Піта Буттіджеджа – вирізняється серед інших кандидатів:

      • Віком – йому 38, 
      • Нетрадиційною сексуальною орієнтацією,
      • Знанням цілої низки мов – англійської, норвезької, іспанської, італійської, мальтійської, арабської, перської та французької. 

      На праймеріз у штатах Айова і Нью-Гемпшир Буттіджедж здобув успіх, тож його стали називати одним із фаворитів перегонів. Однак ставка його кампанії на афроамериканську та латиноамериканську громади в США не спрацювала в інших штатах – у Неваді й Південній Кароліні. Там Буттіджедж опинився далеко позаду лідерів.

      Через цю поразку молодий кандидат вирішив знятися з перегонів. Тепер з 20 демократів, які починали кампанію, залишилися лише шестеро.

      Головними претендентами на те, аби виступити у підсумку проти Трампа, є:

      • Джо Байдден, якому 77 років, 
      • Берні Сандерс – 78 років.

      Чинному президенту США Дональду Трампу, нагадаємо, 73 роки. 

      Ветеран, міленіал, гей: що відомо про зірку президентських перегонів США Піта Буттіджеджа – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Вибори президента США: що треба знати

      У 2020 вибори відбудуться у вівторок, 3 листопада. Це будуть 59-і вибори глави держави в історії країни. 

      Процес виборів у Штатах відбувається у три етапи:

      1. Відбір кандидатів всередині партії (демократи обирають свого кандидата, республіканці – свого). Також визначаються інші менші партії або незалежні кандидати.
      2. Громадяни США з правом голосу обирають виборників: певну кількість від конкретного штату відповідно до кількості його населення.
      3. Виборники безпосередньо обирають нового президента і віцепрезидента США. Виборник віддає свій голос за того кандидата, який отримав найбільшу підтримку людей у штаті.

      Така система існує, бо для США важливо, щоб нового президента підтримували більшість штатів, а не просто більшість населення країни. 

      Тим часом у штаті Вашингтон оголосили надзвичайний стан через коронавірус

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      1 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Вибори в США 2020 Новини США
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