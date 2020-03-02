Вибори президента США: популярний кандидат несподівано вирішив зняти свою кандидатуру
Серед претендентів від демократів у США Піт Бутіджедж несподівано став одним із фаворитів після перемоги у праймеріз у кількох штатах. Однак він не зміг закріпити успіх та вирішив припинити свою участь у перегонах.
Колишній мер міста Саут-Бенд у штаті Індіана Піт Буттіджедж добровільно припиняє змагання серед кандидатів у президенти США від Демократичної партії. Про це розповіли у CNN із посиланням на одного з помічників Бутіджеджа.
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"Мер Піт" – так називають у США Піта Буттіджеджа – вирізняється серед інших кандидатів:
- Віком – йому 38,
- Нетрадиційною сексуальною орієнтацією,
- Знанням цілої низки мов – англійської, норвезької, іспанської, італійської, мальтійської, арабської, перської та французької.
На праймеріз у штатах Айова і Нью-Гемпшир Буттіджедж здобув успіх, тож його стали називати одним із фаворитів перегонів. Однак ставка його кампанії на афроамериканську та латиноамериканську громади в США не спрацювала в інших штатах – у Неваді й Південній Кароліні. Там Буттіджедж опинився далеко позаду лідерів.
Через цю поразку молодий кандидат вирішив знятися з перегонів. Тепер з 20 демократів, які починали кампанію, залишилися лише шестеро.
Головними претендентами на те, аби виступити у підсумку проти Трампа, є:
- Джо Байдден, якому 77 років,
- Берні Сандерс – 78 років.
Чинному президенту США Дональду Трампу, нагадаємо, 73 роки.
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Вибори президента США: що треба знати
У 2020 вибори відбудуться у вівторок, 3 листопада. Це будуть 59-і вибори глави держави в історії країни.
Процес виборів у Штатах відбувається у три етапи:
- Відбір кандидатів всередині партії (демократи обирають свого кандидата, республіканці – свого). Також визначаються інші менші партії або незалежні кандидати.
- Громадяни США з правом голосу обирають виборників: певну кількість від конкретного штату відповідно до кількості його населення.
- Виборники безпосередньо обирають нового президента і віцепрезидента США. Виборник віддає свій голос за того кандидата, який отримав найбільшу підтримку людей у штаті.
Така система існує, бо для США важливо, щоб нового президента підтримували більшість штатів, а не просто більшість населення країни.
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