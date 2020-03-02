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      Выборы президента США: популярный кандидат неожиданно решил снять свою кандидатуру

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      Среди претендентов от демократов в США Пит Бутиджедж неожиданно стал одним из фаворитов после победы в праймериз в нескольких штатах. Однако он не смог закрепить успех и решил прекратить свое участие в гонке.

      Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджедж добровольно прекращает соревнования среди кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом рассказали в CNN со ссылкой на одного из помощников Бутиджеджа.

      К теме: Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

      "Мэр Пит" – так называют в США Пита Буттиджеджа – отличается от других кандидатов:

      • Возрастом – ему 38, 
      • Нетрадиционной сексуальной ориентацией,
      • Знанием целого ряда языков – английского, норвежского, испанского, итальянского, мальтийского, арабского, персидского и французского. 

      На праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир Буттиджедж получил успех, поэтому его стали называть одним из фаворитов гонки. Однако ставка его кампании на афроамериканскую и латиноамериканскую общины в США не сработала в других штатах – в Неваде и Южной Каролине. Там Буттиджедж оказался далеко позади лидеров.

      Из-за этого поражения молодой кандидат решил сняться с гонки. Теперь из 20 демократов, которые начинали кампанию, остались только шестеро. 

      Главными претендентами на то, чтобы выступить в итоге против Трампа, являются:

      • Джо Байдден, которому 77 лет, 
      • Берни Сандерс – 78 лет.

      Действующему президенту США Дональду Трампу, напомним, 73 года. 

      Ветеран, миллениал, гей: что известно о звезде президентской гонки США Пите Буттиджедже – читайте в материале 24 канала. 

      Выборы президента США: что нужно знать

      В 2020 выборы состоятся во вторник, 3 ноября. Это будут 59-е выборы главы государства в истории страны. 

      Процесс выборов в Штатах происходит в три этапа:

      1. Отбор кандидатов внутри партии (демократы выбирают своего кандидата, республиканцы – своего). Также определяются другие меньшие партии или независимые кандидаты.
      2. Граждане США с правом голоса выбирают выборщиков: определенное количество от конкретного штата в соответствии с количеством его населения.
      3. Выборщики непосредственно выбирают нового президента и вице-президента США. Выборщик отдает свой голос за того кандидата, который получил наибольшую поддержку людей в штате.

      Такая система существует, потому что для США важно, чтобы новый президент поддерживали большинство штатов, а не просто большинство населения страны. 

      Тем временем в штате Вашингтон объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Выборы в США 2020 Новости США
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