Выборы президента США: популярный кандидат неожиданно решил снять свою кандидатуру
Среди претендентов от демократов в США Пит Бутиджедж неожиданно стал одним из фаворитов после победы в праймериз в нескольких штатах. Однако он не смог закрепить успех и решил прекратить свое участие в гонке.
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджедж добровольно прекращает соревнования среди кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом рассказали в CNN со ссылкой на одного из помощников Бутиджеджа.
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"Мэр Пит" – так называют в США Пита Буттиджеджа – отличается от других кандидатов:
- Возрастом – ему 38,
- Нетрадиционной сексуальной ориентацией,
- Знанием целого ряда языков – английского, норвежского, испанского, итальянского, мальтийского, арабского, персидского и французского.
На праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир Буттиджедж получил успех, поэтому его стали называть одним из фаворитов гонки. Однако ставка его кампании на афроамериканскую и латиноамериканскую общины в США не сработала в других штатах – в Неваде и Южной Каролине. Там Буттиджедж оказался далеко позади лидеров.
Из-за этого поражения молодой кандидат решил сняться с гонки. Теперь из 20 демократов, которые начинали кампанию, остались только шестеро.
Главными претендентами на то, чтобы выступить в итоге против Трампа, являются:
- Джо Байдден, которому 77 лет,
- Берни Сандерс – 78 лет.
Действующему президенту США Дональду Трампу, напомним, 73 года.
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Выборы президента США: что нужно знать
В 2020 выборы состоятся во вторник, 3 ноября. Это будут 59-е выборы главы государства в истории страны.
Процесс выборов в Штатах происходит в три этапа:
- Отбор кандидатов внутри партии (демократы выбирают своего кандидата, республиканцы – своего). Также определяются другие меньшие партии или независимые кандидаты.
- Граждане США с правом голоса выбирают выборщиков: определенное количество от конкретного штата в соответствии с количеством его населения.
- Выборщики непосредственно выбирают нового президента и вице-президента США. Выборщик отдает свой голос за того кандидата, который получил наибольшую поддержку людей в штате.
Такая система существует, потому что для США важно, чтобы новый президент поддерживали большинство штатов, а не просто большинство населения страны.
Тем временем в штате Вашингтон объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса