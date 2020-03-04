Выборы президента США: кто победил на праймериз в супервторник

В США в рамках президентских выборов прошел так называемый "супервторник".

На праймериз Демократической партии США, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе побеждает бывший вице-президент Джо Байден, передает DW.

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Зато его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо и Техасе.

Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг.

В США кокусы используют для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий. Кокусы, наряду с праймериз, являются официальными мероприятиями, на которых определяют кандидатов в президенты США.

Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах:

Калифорнии,

Юте,

Колорадо,

Миннесоте,

Оклахоме,

Техасе,

Арканзасе,

Алабаме,

Теннесси,

Массачусетсе,

Северной Каролине,

Вирджинии,

Мени,

Вермонте.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле. 10 марта первичные выборы среди демократов пройдут в штате Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и штате Вашингтон.

Что известно о праймериз в США и "супервторнике"

Праймериз – это институт выбора партийных кандидатов для участия в основных выборах президента. В отличие от альтернативного механизма кокусов, праймериз представляют собой прямые тайные выборы, проводимые на уровне штата.

"Супервторник" – вторник в начале февраля или марта в год президентских выборов в США, когда в большинстве штатов проходят предварительные выборы (праймериз). "Супервторник" является определяющим для многих кандидатов, он также демонстрирует главные шансы на будущее избрание представителем от своей партии.

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Выборы в США: основное

Избирательные гонки в США официально стартовали 4 февраля. Президентские выборы 2020 года состоятся здесь во вторник, 3 ноября. Это будут 59-е выборы главы государства в истории страны. Фактически они проходят в три этапа:

На первом партии выбирают кандидатов внутри себя (демократы – своего кандидата, республиканцы – своего). Также определяются другие партии (есть и такие в США) или независимые кандидаты.

На втором – избиратели выбирают выборщиков: определенное количество выборщиков от конкретного штата в соответствии с количеством его населения.

И на третьем этапе выборщики уже выбирают нового президента и вице-президента США. Избиратель отдает свой голос за того кандидата, который получил наибольшую поддержку людей в штате.

Такая система существует, потому что для США важно, чтобы лидера страны выбрали не большинство населения, а чтобы его поддерживали большинство штатов.