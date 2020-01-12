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      Вигнати Трампа з Білого дому: Блумберг готовий витратити мільярд доларів на кампанію

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      Майкл Блумберг / AP

      Ексмер Нью-Йорка, мільярдер Майкл Блумберг, який заявив про похід на вибори президента США від Демократичної партії, не виключив, що витратить на президентську гонку мільярд доларів.

      Про це він заявив на зустрічі зі своїми прихильниками у Техасі, повідомляє The New York Times.

      Детальніше: Майкл Блумберг планує йти у президенти США: що про нього відомо

      Мільярдер наголосив, що готовий виділити ці гроші з власної кишені, навіть якщо він сам не стане кандидатом від Демократичної партії. У цьому випадку він віддасть їх на підтримку свого суперника-демократа, який виграє праймеріз.

      Представник передвиборного штабу Блумберга Кевін Шікі підкреслив, що Блумберг збирається стати "або кандидатом від демократів, або найважливішим спонсором кандидата від демократів".

      Він має намір вигнати Трампа з Білого дому,
      – заявив Шікі.

      Опитування показують, що найпопулярнішими кандидатами від Демократичної партії є колишній віцепрезидент США Джо Байден і сенатор Берні Сандерс. Майкл Блумберг поки перебуває на п'ятому місці.

      Що відомо про Майкла Блумберга?Статки Майкла Блумберга оцінюються в 52 мільярди доларів. Це майже в 17 разів більше, ніж статки Дональда Трампа (3,1 мільярда доларів).

      Блумберг був банкіром на Волл-стріт, а потім заснував агентство фінансових новин, яке носить його ім'я. Він жертвує мільйони доларів на проєкти у галузі освіти та медицини. Блумберг спочатку підтримував демократів, але став республіканцем, щоб висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка в 2001 році. Тричі переобирався на цю посаду і тільки у 2018 році відновив своє членство у Демократичній партії.

      Він вважається помірним демократом і виступає за участь США у міжнародних угодах по контролю за кліматом. Блумберг також підтримує рух за контроль над продажем вогнепальної зброї.

      Як закінчиться їхня боротьба і чи стане хтось із них президентом США – стане відомо у листопаді 2020 року.


      Дональд Трамп vs Майкл Блумберг / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини США Вибори у США Майкл Блумберг Дональд Трамп
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