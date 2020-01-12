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      Выгнать Трампа из Белого дома: Блумберг готов потратить миллиард долларов на кампанию

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      Майкл Блумберг / AP

      Экс-мер Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, заявивший о походе на выборы президента США от Демократической партии, не исключил, что потратит на президентскую гонку миллиард долларов.

      Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Техасе, сообщает The New York Times.

      Подробнее: Майкл Блумберг планирует идти в президенты США: что о нем известно

      Миллиардер подчеркнул, что готов выделить эти деньги из собственного кармана, даже если он сам не станет кандидатом от Демократической партии. В этом случае он отдаст их на поддержку своего соперника-демократа, который выиграет праймериз.

      Представитель предвыборного штаба Блумберга Кевин Шики подчеркнул, что Блумберг собирается стать "или кандидатом от демократов, или важнейшим спонсором кандидата от демократов".

      Он намерен выгнать Трампа из Белого дома,
      – заявил Шики.

      Опросы показывают, что самыми популярными кандидатами от Демократической партии является бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Майкл Блумберг пока находится на пятом месте.

      Что известно про Майкла Блумберга?
      Состояние Майкла Блумберга оценивается в 52 миллиарда долларов. Это почти в 17 раз больше, чем состояние Дональда Трампа (3,1 миллиарда долларов).

      Блумберг был банкиром на Уолл-стрит, а затем основал агентство финансовых новостей, которое носит его имя. Он жертвует миллионы долларов на проекты в области образования и медицины. Блумберг сначала поддерживал демократов, но стал республиканцем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Трижды переизбирался на эту должность и только в 2018 году возобновил свое членство в Демократической партии.

      Он считается умеренным демократом и выступает за участие США в международных соглашениях по контролю за климатом. Блумберг также поддерживает движение за контроль над продажей огнестрельного оружия.

      Как закончится их борьба и станет ли кто-то из них президентом США – станет известно в ноябре 2020 года.


      Дональд Трамп vs Майкл Блумберг / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Майкл Блумберг Выборы в США Новости США Новости политики Дональд Трамп
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