Выборы в США: Джо Байден выигрывает праймериз в 4 штатах

Кандидат в президенты США Джо Байден побеждает в 4 штатах на праймериз Демократической партии. Его конкурент Берни Сандерс побеждает на внутрипартийном голосовании в Северной Дакоте.

Согласно результатам, Байден опережает своего конкурента Берне Сандерса в штатах Миссисипи – 81%, Миссури – 68%, Мичиган – 53% и Айдахо – 49%, сообщает The Washington Post.

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Сейчас неизвестным остается результат в Вашингтоне, где кандидаты пока набирают одинаковое количество голосов – 32%.

Джо Байден сделал акцент на отношениях с избирателями из рабочего класса и афроамериканцами, которые жизненно важны для победы в номинации демократов.

Заметим, что по результатам праймериз Демократической партии, состоявшихся 3 марта, Джо Байден победил в 10 штатах из 14.

"Минивиборы" в штатах проходят в двух форматах – это праймериз и кокусы. Во время праймериз американцы отмечают в бюллетенях имя их лидера и бросают его в урну. Во время кокусов каждый избиратель в штате приходит к определенному месту – это может быть церковь, школа или даже правительственное здание – и публично произносит свою поддержку тому или иному кандидату.

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Президентские выборы в США 2020 – что известно?

В США будут избирать нового президента 3 ноября 2020 года. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. За президентство соревнуются социалист Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен.



Ранее бизнесмен Майкл Блумберг прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он решил поддержать кандидатуру бывшего вице-президента страны Джо Байдена на этот пост.