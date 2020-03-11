Вибори у США: Джо Байден виграє праймеріз у 4 штатах

Кандидат у президенти США Джо Байден перемагає у 4 штатах на праймеріз Демократичної партії. Його конкурент Берні Сандерс перемагає на внутрішньопартійному голосуванні у Північній Дакоті.

Згідно з результатами, Байден випереджає свого конкурента Берні Сандерса у штатах Міссісіпі – 81%, Міссурі – 68%, Мічиган – 53% та Айдахо – 49%, повідомляє The Washington Post.

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Наразі невідомим залишається результат у Вашингтоні, де кандидати поки набирають однакову кількість голосів – 32%.

Джо Байден зробив акцент на відносинах з виборцями з робітничого класу та афроамериканцями, які життєво важливі для перемоги в номінації демократів.

Зауважимо, що за результатами праймеріз Демократичної партії, які відбулися 3 березня, Джо Байден переміг у 10 штатах з 14.

"Мінівибори" в штатах проходять у двох форматах — це праймериз і кокуси. Під час праймериз американці відмічають у бюлетенях ім’я їхнього фаворита і кидають його в урну. Під час кокусів кожен виборець у штаті приходить до певного місця — це може бути церква, школа чи навіть урядова будівля — і публічно виголошує свою підтримку тому чи іншому кандидату.

Детальніше Вибори президента США: як голосують та обирають американці

Президентські вибори у США 2020 року – що відомо?У США обиратимуть нового президента 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. За президенство змагаються соціаліст Берні Сандерс, колишній віцепрезидент США Джо Байден та сенаторка Елізабет Воррен.



Раніше бізнесмен Майкл Блумберг припинив участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Він вирішив підтримати кандидатуру колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на цей пост.