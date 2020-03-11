11:07
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      Вибори у США: Джо Байден виграє праймеріз у 4 штатах

      - Читать новость на русском
      Джо Байден виграє праймеріз у 4 штатах / apnews.com

      Кандидат у президенти США Джо Байден перемагає у 4 штатах на праймеріз Демократичної партії. Його конкурент Берні Сандерс перемагає на внутрішньопартійному голосуванні у Північній Дакоті.

      Згідно з результатами, Байден випереджає свого конкурента Берні Сандерса у штатах Міссісіпі – 81%, Міссурі – 68%, Мічиган – 53% та Айдахо – 49%, повідомляє The Washington Post.

      Зверніть увагу Блумберг вийшов із президентської гонки у США на користь Байдена

      Наразі невідомим залишається результат у Вашингтоні, де кандидати поки набирають однакову кількість голосів – 32%.

      Джо Байден зробив акцент на відносинах з виборцями з робітничого класу та афроамериканцями, які життєво важливі для перемоги в номінації демократів.

      Зауважимо, що за результатами праймеріз Демократичної партії, які відбулися 3 березня, Джо Байден переміг у 10 штатах з 14.

      "Мінівибори" в штатах проходять у двох форматах — це праймериз і кокуси. Під час праймериз американці відмічають у бюлетенях ім’я їхнього фаворита і кидають його в урну. Під час кокусів кожен виборець у штаті приходить до певного місця — це може бути церква, школа чи навіть урядова будівля — і публічно виголошує свою підтримку тому чи іншому кандидату.

      Детальніше Вибори президента США: як голосують та обирають американці

      Президентські вибори у США 2020 року – що відомо?У США обиратимуть нового президента 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. За президенство змагаються соціаліст Берні Сандерс, колишній віцепрезидент США Джо Байден та сенаторка Елізабет Воррен.

      Раніше бізнесмен Майкл Блумберг припинив участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Він вирішив підтримати кандидатуру колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена на цей пост.

      Коронавірус в Італії: лише за останню добу померли 168 людей
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини США Джозеф Байден Вибори у США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:03 Поки смерть не розлучить їх. Путін заявив, що буде правити вічно
      Леонід Швець
      сьогодні , 10:00 Рейх Путіна твердо став на ноги
      СерпомПо
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 08:30 Вода як важіль впливу України на Росію
      Юрій Шуліпа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук