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      Вибори президента США: Сандерс вийшов із перегонів – суперником Трампа залишається Байден

      -
      Берні Сандерс / ABC News

      Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс вийшов із виборчих перегонів у США. Таким чином, він більше не змагатиметься за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії.

      Про рішення завершити президентську кампанію Сандерс уже оголосив своїм співробітникам, передає CNN.

      Радимо ознайомитися Вибори у США: які рейтинги в Байдена і Трампа на тлі коронавірусу

      Зауважимо, що цей крок Сандерса дозволить колишньому віцепрезидентові США Джо Байдену стати кандидатом від Демократичної партії та скласти конкуренцію республіканцеві Дональду Трампу.

      Напередодні Байден здобув перемогу над Сандерсом на праймеріз в Іллінойсі, Арізоні та Флориді. І загалом за результатами усіх раніше проведених праймеріз випереджав Сандерса з великим відривом.

      На тлі епідемії коронавірусу претенденти на номінацію президента США не вели класичну кампанію, зокрема було скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.

      Для висунення претендентові від демократів треба набрати 1991 голос з 3979 голосів делегатів з’їзду партії, що має відбутися в середині липня.

      Цікаво, що у 2016 році Сандерс змагався за право стати кандидатом від Демократичної партії, але програв Гілларі Клінтон.

      До теми Блумберг вийшов із президентської гонки у США на користь Байдена

      Чинний президент Дональд Трамп за підсумками останніх праймеріз Республіканської партії в Іллінойсі та Флориді отримав 1301 голос виборників. Для висунення кандидатом від республіканців на з’їзді партії в серпні Трампу необхідно 1276 голосів зі 2441.

      Вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп Вибори у США Новини США Новини політики
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