Вибори президента США: Сандерс вийшов із перегонів – суперником Трампа залишається Байден

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс вийшов із виборчих перегонів у США. Таким чином, він більше не змагатиметься за висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії.

Про рішення завершити президентську кампанію Сандерс уже оголосив своїм співробітникам, передає CNN.

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Зауважимо, що цей крок Сандерса дозволить колишньому віцепрезидентові США Джо Байдену стати кандидатом від Демократичної партії та скласти конкуренцію республіканцеві Дональду Трампу.

Напередодні Байден здобув перемогу над Сандерсом на праймеріз в Іллінойсі, Арізоні та Флориді. І загалом за результатами усіх раніше проведених праймеріз випереджав Сандерса з великим відривом.

На тлі епідемії коронавірусу претенденти на номінацію президента США не вели класичну кампанію, зокрема було скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.

Для висунення претендентові від демократів треба набрати 1991 голос з 3979 голосів делегатів з’їзду партії, що має відбутися в середині липня.

Цікаво, що у 2016 році Сандерс змагався за право стати кандидатом від Демократичної партії, але програв Гілларі Клінтон.

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Чинний президент Дональд Трамп за підсумками останніх праймеріз Республіканської партії в Іллінойсі та Флориді отримав 1301 голос виборників. Для висунення кандидатом від республіканців на з’їзді партії в серпні Трампу необхідно 1276 голосів зі 2441.

Вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року.