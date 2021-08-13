На президентских выборах Кличко может составить серьезную конкуренцию всем остальным - Антипович

Лидер партии УДАР Виталий Кличко может составить серьезную конкуренцию на следующих президентских выборах, если решит баллотироваться на них.

Об этом заявил известный социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Антипович отметил, что у Кличко в Украине сейчас второй рейтинг доверия среди политиков после действующего президента - более 30%. А в столице уровень поддержки вообще более 50%. И это при том, что Виталий Кличко еще не заявлял о намерениях баллотироваться.

"Запрос на новое опытное лицо большой, а о Кличко никто не скажет, что у него нет опыта... Поэтому может ли он составить конкуренцию? Да", – отметил социолог.

По словам Алексея Антиповича, в Украине сейчас есть спрос не просто на новые лица, а на профессионалов.

Украинец все равно хочет новых лиц, но которые по крайней мере являются профессионалами. Эти люди с разных углов могли бы присутствовать в украинской власти, но они однозначно должны быть не замазаны в старой коррупционной системе,

– пояснил Антипович.

Впрочем, сначала Виталий Кличко сделать выбор и, если он решит баллотироваться, начинать подготовку нужно уже сейчас, советует Алексей Антипович.

"Виталий Владимирович нужно посоветовать одно – определиться, нужно ли оно ему или нет, после чего сделать заявление. Поэтому для того, чтобы Кличко мог побороться на президентских выборах, нужно начинать кампанию", – посоветовал он.

Если Кличко начнет кампанию сейчас, у него больше шансов отобрать голоса у других основных кандидатов, потому что у них всех есть большие перетоки голосов, отметил социолог.

При этом он предупреждает: в случае, если мэр Киева решит баллотироваться на следующих президентских выборах, у него могут возникнуть проблемы с нынешним главой государства. Если Зеленский воспринимать Кличко как конкурента, он может прибегнуть к разделению должностей мэра и главы КГГА.