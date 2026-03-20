Президентских выборов в Украине в 2026 году не будет, – The Times

Учитывая давление со стороны США относительно необходимости проведения президентских выборов, в Украине загорворили о подготовке к возможным голосованиям. Однако, представители Центральной избирательной комиссии пришли к выводу, что проведение выборов в этом году является нецелесообразным.

Об этом говорится в материале The Times.

Почему не получится провести выборы в Украине?

Рабочая группа, которая занимается подготовкой избирательного процесса, планировала подать законопроект в парламент еще в конце прошлого месяца, однако ключевые вопросы, в частности гарантии безопасности и защита от российского вмешательства, до сих пор остаются нерешенными.

Такое решение ЦИК может привести к обострению отношений с Вашингтоном. При этом обсуждение этого вопроса продлится как минимум до конца мая.

В то же время в группе согласились, что избирательную кампанию можно начинать не ранее чем через полгода после принятия необходимых законов и установления режима прекращения огня.

Со своей стороны заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что существует общая позиция, в том числе и среди народных депутатов.

Речь идет о том, что сначала должна завершиться активная фаза боевых действий, быть определена четкая линия разграничения, и только после этого необходимо не менее полугода для подготовки и проведения выборов. Срок уже перенесен.

Есть уверенность, что он будет работать в течение апреля и мая, поскольку мы еще не проработали все вопросы,

– заметил Дубовик.

Проведение президентских выборов во время военного положения теоретически возможно из-за изменений в Конституцию путем референдума. Впрочем, рабочая группа отвергла идею голосования во время активных боевых действий из-за высоких рисков, в том числе возможных жертв в случае обстрелов избирательных участков.

Кроме этого, по словам Сергея Дубовика, ограничение военного положения о свободе слова и передвижении может существенно усложнить проведение предвыборной кампании. Он также отметил, что оппозиционные силы не поддерживают идею электронного голосования, опасаясь возможных манипуляций и отсутствия доступа для международных наблюдателей.

