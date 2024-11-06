Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик озвучил 24 Каналу мнение, что до января вызовы перед Украиной останутся такими, что и сейчас.

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Вызовы до января 2025 года

Дубовик рассказал, что Украине сейчас треб сдерживать российское наступление и стабилизировать фронт, пока поступает американская помощь. Трамп может оказать давление на Россию и заставить ее отказаться от ультиматумов. Однако он может нажать на Киев, чтобы Украина признала свое поражение.

Признавайте реалии и соглашайтесь на такой мир. Да, он вам не нравится, но он лучше, чем война. Война для вас бесперспективна. Скорее всего будет выбран такой вариант, потому что мы слышали его и от будущего вице-президента Ди Вэнса, и от Маска, который играет идеологически важную роль для власти, что придет в Белый Дом,

– отметил директор Центра международных исследований.

Позиция Трампа

По его словам, нельзя называть Трампа непредсказуемым и непоследовательным политиком. Наоборот еще со времени, когда он был просто магнатом не задействованным в политике, он последовательно придерживался своих видений и позиций. В частности, сейчас их можно разделить на следующие:

Трампу не нравится нынешнее мироустройство. Поэтому для него война России против Украины – как вызовы мироустройства – неинтересна.

Россия угрожает Европе. Трампу это не интересно, потому что он заставляет Европу самой отвечать за свою безопасность.

Он против НАТО, а это вызов для коалиций вокруг Украины, в частности, Рамштайна.

Симпатия Трампа к Путину

"Поэтому я не вижу здесь никакой непредсказуемости, я вижу последовательную позицию об антиглобалистической роли США в мире, когда она не должна решать все проблемы в мире, а не Европа. Украина расположена в Европе, пусть европейцы и дают ей помощь", – заметил Дубовик.