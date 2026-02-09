COVID и война, – Зеленский очертил вызовы и этапы своего президентства

Владимир Зеленский разделил свое президентство на два этапа – пандемию COVID-19 и полномасштабную войну. По его мнению, в частности, технологические решения его команды помогают стране преодолевать вызовы.

Об этом рассказал президент Украины во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Главные изменения во время COVID-19

Зеленский вспомнил, что уже в первый год его президентства Украина и мир столкнулись с пандемией. Тогда власти и обществу сразу пришлось бороться с COVID-19.

С тех пор государство начало развивать медицинскую инфраструктуру, которая, по мнению Зеленского, к пандемии не была полностью готова. По оценкам президента, по уровню потерь Украина прошла этот период не хуже других стран Европы.

Это не моя заслуга, а наших врачей безусловно. Но было много технологичности в том, что я попытался внести,

– добавил президент.

Далее Зеленский объяснил роль цифровизации. Он отметил, что в первые месяцы работы создал Министерство цифровой трансформации и приложение Дія. Лидер Украины также напомнил о своей идее "государства в смартфоне" и отметил, что многих цифровых сервисов раньше не существовало.

Цифровые решения, по мнению Зеленского, хорошо повлияли на уменьшение бюрократии, коррупционных рисков и количества личных контактов, особенно во время пандемии.

Что изменилось после вторжения России?

Далее Зеленский рассказал, как на третий год его президентства началась полномасштабная война России против Украины.

Представьте себе: военные героические, которые держат город, враг оккупирует подъезды и т.д., а внутри есть связь. А внутри были продукты питания, карточки работали банковские. Это большая работа, которая была построена до этого,

– подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский отметил важность развития киберзащиты и создания "киберщита". После вторжения Россия неоднократно атаковала государственные ресурсы, в частности сайты Нацбанка. По словам президента Украины, систему удавалось оперативно восстанавливать.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность рабочих мест, в частности, для работников ИТ-сферы. Как он сообщил, тогда государство создало "Дія City".

Было создано цифровое пространство. Оно дало возможность сохранить большое количество людей, связанных с программным обеспечением, программированием и тому подобное. Затем это дало результаты во время полномасштабной войны,

– добавил украинский президент.

В частности, речь идет о развитии дронов и других технологических решений.

