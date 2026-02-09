COVID и война, – Зеленский очертил вызовы и этапы своего президентства
- Владимир Зеленский разделил свое президентство на два этапа: пандемию COVID-19 и полномасштабную войну, подчеркнув роль цифровизации в преодолении вызовов.
- Президент подчеркнул важность развития медицины, киберзащиты и поддержки, в частности, ІТ-сферы и энергетики во время войны.
Владимир Зеленский разделил свое президентство на два этапа – пандемию COVID-19 и полномасштабную войну. По его мнению, в частности, технологические решения его команды помогают стране преодолевать вызовы.
Об этом рассказал президент Украины во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.
Главные изменения во время COVID-19
Зеленский вспомнил, что уже в первый год его президентства Украина и мир столкнулись с пандемией. Тогда власти и обществу сразу пришлось бороться с COVID-19.
С тех пор государство начало развивать медицинскую инфраструктуру, которая, по мнению Зеленского, к пандемии не была полностью готова. По оценкам президента, по уровню потерь Украина прошла этот период не хуже других стран Европы.
Это не моя заслуга, а наших врачей безусловно. Но было много технологичности в том, что я попытался внести,
– добавил президент.
Далее Зеленский объяснил роль цифровизации. Он отметил, что в первые месяцы работы создал Министерство цифровой трансформации и приложение Дія. Лидер Украины также напомнил о своей идее "государства в смартфоне" и отметил, что многих цифровых сервисов раньше не существовало.
Цифровые решения, по мнению Зеленского, хорошо повлияли на уменьшение бюрократии, коррупционных рисков и количества личных контактов, особенно во время пандемии.
Что изменилось после вторжения России?
Далее Зеленский рассказал, как на третий год его президентства началась полномасштабная война России против Украины.
Представьте себе: военные героические, которые держат город, враг оккупирует подъезды и т.д., а внутри есть связь. А внутри были продукты питания, карточки работали банковские. Это большая работа, которая была построена до этого,
– подчеркнул президент.
Отдельно Зеленский отметил важность развития киберзащиты и создания "киберщита". После вторжения Россия неоднократно атаковала государственные ресурсы, в частности сайты Нацбанка. По словам президента Украины, систему удавалось оперативно восстанавливать.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность рабочих мест, в частности, для работников ИТ-сферы. Как он сообщил, тогда государство создало "Дія City".
Было создано цифровое пространство. Оно дало возможность сохранить большое количество людей, связанных с программным обеспечением, программированием и тому подобное. Затем это дало результаты во время полномасштабной войны,
– добавил украинский президент.
В частности, речь идет о развитии дронов и других технологических решений.
Недавние заявления Зеленского
Ранее президент Зеленский сообщил о формировании специальных энергетических групп ГСЧС. Они будут помогать оперативно восстанавливать сети после российских ударов.
Также, по его словам, Украина работает над созданием собственной системы ПВО, однако сталкивается с трудностями. Однако государство поддерживают партнеры и передают, в частности Patriot, NASAMS и IRIS-T.