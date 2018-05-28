Президенту Италии грозит импичмент
Президента Италии Серджо Маттарелли может ожидать импичмент после провала формирования правительства.
Об этом сообщил глава второй крупнейшей партии Италии "Пять звезд" Луиджи Ди Май, сообщает ANSA.
Читайте также: Профессор, который пробыл премьер-министром Италии 5 дней, ушел в отставку
"Во-первых, мы должны активизировать статью 90, а потом провести выборы... ", – говорится в сообщении.
Именно такая статья в итальянской конституции дает разрешение парламента подвергнуть президента импичменту за государственную измену или же нарушение конституции. В случае, если за импичмент проголосует большинство парламента, окончательное решение объявит конституционный суд.
Согласно конституции Италии, президент должен назначать премьер-министра и утверждать кандидатов в члены правительства. Матарелли не хотел утверждать на должность министра экономики кандидата от "Пяти звезд" – 81-летнего евроскептика Паоло Савоны. В связи с этим было провалено формирование правительства.
Впоследствии Джузеппе Конте, компромиссный кандидат в премьер-министры от популистской партии "Пять звезд" и ультраправой партии "Лига Севера", что по итогам выборов образовали коалицию, отказался от этой должности.
Выбор редакции
-
Российский город атаковала сильная буря: опубликованы фото и видео сокрушительной стихиисегодня, 16:05
-
Видео удара сил ООС по боевикам на Донбассе: командир рассказал детали происшествиясегодня, 15:08
-
Пророссийские боевики на Донбассе убили школьницу, которая недавно отпраздновала день рождениясегодня, 13:55