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Президенту Италии грозит импичмент

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Серджо Маттарелли
Серджо Маттарелли / quirinale.it

Президента Италии Серджо Маттарелли может ожидать импичмент после провала формирования правительства.

Об этом сообщил глава второй крупнейшей партии Италии "Пять звезд" Луиджи Ди Май, сообщает ANSA.

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"Во-первых, мы должны активизировать статью 90, а потом провести выборы... ", – говорится в сообщении.

Именно такая статья в итальянской конституции дает разрешение парламента подвергнуть президента импичменту за государственную измену или же нарушение конституции. В случае, если за импичмент проголосует большинство парламента, окончательное решение объявит конституционный суд.

Согласно конституции Италии, президент должен назначать премьер-министра и утверждать кандидатов в члены правительства. Матарелли не хотел утверждать на должность министра экономики кандидата от "Пяти звезд" – 81-летнего евроскептика Паоло Савоны. В связи с этим было провалено формирование правительства.

Впоследствии Джузеппе Конте, компромиссный кандидат в премьер-министры от популистской партии "Пять звезд" и ультраправой партии "Лига Севера", что по итогам выборов образовали коалицию, отказался от этой должности.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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