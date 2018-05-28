Президенту Італії загрожує імпічмент
Президента Італії Серджу Маттареллі може очікувати імпічмент після провалу формування уряду.
Про це повідомив глава другої найбільшої партії Італії "П'ять зірок" Луїджі Ді Май, повідомляє ANSA.
Читайте також: Професор, який пробув прем'єр-міністром Італії 5 днів, пішов у відставку
"По-перше, ми повинні активізувати статтю 90, а потім провести вибори... ", - йдеться у повідомленні.
Саме така стаття в італійській конституції дає дозвіл парламенту піддати президента імпічменту за державну зраду або ж порушення конституції. У разі, якщо за імпічмент проголосує більшість парламенту, кінцеве рішення оголошуватиме конституційний суд.
Згідно з конституцією Італії, президент має призначати прем'єр-міністра і затверджувати кандидатів у члени уряду. Матареллі не хотів затверджувати на посаду міністра економіки кандидата від "П'яти зірок" – 81-річного євроскептика Паоло Савони. У зв'язку з цим було провалено формування уряду.
Згодом Джузеппе Конте, компромісний кандидат у прем'єр-міністри від популістської партії "П'ять зірок" та ультраправої партії "Ліга Півночі", що за підсумками виборів утворили коаліцію, відмовився від цієї посади.