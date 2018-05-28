Президенту Італії загрожує імпічмент

Президента Італії Серджу Маттареллі може очікувати імпічмент після провалу формування уряду.

Про це повідомив глава другої найбільшої партії Італії "П'ять зірок" Луїджі Ді Май, повідомляє ANSA.

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"По-перше, ми повинні активізувати статтю 90, а потім провести вибори... ", - йдеться у повідомленні.

Саме така стаття в італійській конституції дає дозвіл парламенту піддати президента імпічменту за державну зраду або ж порушення конституції. У разі, якщо за імпічмент проголосує більшість парламенту, кінцеве рішення оголошуватиме конституційний суд.

Згідно з конституцією Італії, президент має призначати прем'єр-міністра і затверджувати кандидатів у члени уряду. Матареллі не хотів затверджувати на посаду міністра економіки кандидата від "П'яти зірок" – 81-річного євроскептика Паоло Савони. У зв'язку з цим було провалено формування уряду.

Згодом Джузеппе Конте, компромісний кандидат у прем'єр-міністри від популістської партії "П'ять зірок" та ультраправої партії "Ліга Півночі", що за підсумками виборів утворили коаліцію, відмовився від цієї посади.