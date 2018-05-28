Професор, який пробув прем'єр-міністром Італії 5 днів, пішов у відставку

В Італії продовжується політична криза. Новообраний прем'єр-міністр Джузеппе Конте відмовився очолювати уряд.

Він зробив це після того, як подав президентові Серджіо Матареллі список нового уряду. Гарант затвердив усіх, крім міністра економіки, зазначивши, що не може призначити на цю посаду євроскептика, пише The Guardian.

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"Лідери політсил мали обрати хорошого кандидата на посаду прем'єра, який міг би підтримувати та розвивати Італію. Я ціную та поважаю Джузеппе Конте. Однак, своїм рішенням про відмову формування нового уряду я чітко дав зрозуміти, що ми не ухвалюємо поспішних рішень. Це вже за рамками ЄС. Саме тому новообраний прем'єр і пішов у відставку", – прокоментував Матарелла.

Відео: президент Італії Серджіо Матарелла прокоментував відставку прем'єра Джузеппе Конте

Таким чином, Італія знову залишається без уряду. Країні загрожують позачергові вибори.

Рішення глави держави розкритикували італійські політсили. Зокрема, лідер партії "Рух п'яти зірок" Луїджи ді Майо закликав до імпічменту президента.

Варто зазначити, що політична криза почалася в Італії ще на початку березня. Після виборів в країні не було глави уряду.