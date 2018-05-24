Суд над нацгвардійцем Марківим в Італії: Аваков зробив заяву

Суд в Італії над українським нацгвардійцем Віталієм Марківим, якого італійське слідство підозрює в убивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі, запланований на 6 липня.

Напередодні розгляду цієї резонансної справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечілія.

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Віримо, що рішення суду врешті розставить крапки над "і", знявши всі інсинуації і спростувавши необґрунтовані звинувачення проти громадянина України Віталія Марківа,

– цитує Авакова прес-служба МВС.

У заяві, яку український міністр передав італійському дипломатові, Аваков просить "довести до відома італійських компетентних органів, щоб припинити маніпуляції поняттями і підміну сенсів".

За його словами, "італійське правосуддя не може оперувати сумнівною термінологією, за якою чітко простежується слід російської пропаганди".

"У зв’язку із цим МВС України змушене вдатися до демаршу у вигляді заяви міністра з метою звернути увагу Італійської сторони на некоректне тлумачення італійським правосуддям низки ключових моментів. Це може мати негативний вплив на прийняття судом об’єктивного рішення", – йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Хто такий Віталій Марків?Українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня в аеропорту італійського міста Болонья. Його підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі під час бойових дій біля Слов'янська у 2014 році. При цьому у Нацгвардії запевняють, що Марків не може бути до цього причетним, оскільки фотограф загинув внаслідок мінометного обстрілу, а в 2014 році у добровольчих батальйонів взагалі не було на озброєнні мінометів.