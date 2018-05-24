Суд над нацгвардейцем Маркивым в Италии: Аваков сделал заявление

Суд в Италии над украинским нацгвардейцем Виталием Маркивым, которого итальянское следствие подозревает в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе, запланирован на 6 июля.

Накануне рассмотрения этого резонансного дела министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

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Верим, что решение суда в конце расставит точки над "и", сняв все инсинуации и опровергнув необоснованные обвинения против гражданина Украины Виталия Маркива,

– цитирует Авакова пресс-служба МВД.

В заявлении, которое украинский министр передал итальянскому дипломату, Аваков просит "довести до ведома итальянские компетентные органы, чтобы прекратить манипуляции понятиями и подмену смыслов".

По его словам, "итальянское правосудие не может оперировать сомнительной терминологией, по которой четко прослеживается след российской пропаганды".

"В связи с этим МВД Украины вынуждено прибегнуть к демаршу в виде заявления министра с целью обратить внимание Итальянской стороны на некорректное толкование итальянским правосудием ряда ключевых моментов. Это может оказать негативное влияние на принятие судом объективного решения", – говорится в сообщении на сайте МВД.

Кто такой Виталий Маркив?

Украинского нацгвардейца Виталия Маркива арестовали 30 июня в аэропорту итальянского города Болонья. Его подозревают в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелле во время боевых действий в Славянске в 2014 году. При этом в Нацгвардии уверяют, что Маркив не может быть к этому причастным, поскольку фотограф погиб в результате минометного обстрела, а в 2014 году у добровольческих батальонов вообще не было на вооружении минометов.