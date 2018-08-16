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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі

Право на правду 115 Читати новину українською

В Черкасах приватні виконавці вибивали борги за комунальні послуги, ламаючи двері в помешкання пенсіонерів. Таке буває, коли в тебе борги за комунальні послуги, і ти винен за них півтора тисячі гривень. А тепер давайте подивимось, що буває коли ти президент країни і винен мільярд державному банку.

Нещодавно в господарському суді Києва закінчилося слухання справи – державний "Укрексімбанк" намагався стягнути з корпорації "Богдан-Моторз" 1 мільярд 300 мільйонів гривень.

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Ця корпорація належить давньому другу президента і за сумісництвом першому заступнику секретаря ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському. Раніше частку в цій корпорації, що випускає автобуси "Богдан", мав і сам Петро Порошенко.

Гладковський Порошенко 
Олег Гладковський

В ті часи, коли це було, а саме 9 років тому, корпорація взяла величезний кредит в понад мільярд гривень в державному "Укресімбанку" і досі його не повернула.

Відтак, банк кілька років тому подав до суду, намагаючись стягнути з "Богдан-Моторз" і кредит, і відсотки. Але два тижні тому, судове слухання по цій справі закінчилося, оскільки обидві сторони і державний банк і корпорація "Богдан" досягли мирової угоди.

"Укрексімбанк" погодився надати компанії Гладковського-Порошенка розстрочку на тринадцять років і погодився почекати погашення боргу до 2031-го року. Прекрасні умови для реструктуризації заборгованості чи не так? І це при тому, що у корпорації "Богдан" гроші є.

За минулий рік вона показала у звітності понад шістсот мільйонів чистого прибутку. Але не поспішає чомусь розрахуватись з державним банком по кредитах. Бо в борг береш гроші чужі і тимчасово, а віддаєш свої і назавжди.

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Тому, можна почекати до 2031 року з поверненням боргів. І от цікаво чи пропонували черкаській пенсіонерці таку ж можливість погашення її боргу за комунальні послуги. Можливо, у неї просто немає потрібних контактів. Ось у Петра Порошенка вони є, тому що він особисто лобіював молодого маловідомого фінансиста Олександра Гриценка на посаду керівника "Укрексімбанку".

І зусилля президента отримали чудову винагороду, адже крім боргу в понад мільярд, пан Гриценко пробачив фірмам президента заборгованість за іншим кредитом в 400 мільйонів гривень і погодився надати розстрочку по ньому на 10 років.

І це не єдина історія, коли багатомільйонні борги вам прощаються, якщо ви залізли на верхівку піраміди влади в Україні. У Києві біля Дарницької площі знаходиться автотранспортне підприємство "2240" воно теж належить Петру Порошенку і його друзям – вище згаданому Олегу Гладковському та Ігорю Кононенку. 

Кононенко Порошенко БПП кредити
Ігор Кононенко

Під заставу будівель цього підприємства Порошенко з друзями в 2007 році взяли кредит в 6 мільйонів доларів у банку "Київська Русь". Але, згодом, кредит вони не повернули, а щоб банк не відібрав будівлі – переписали їх на офшорну компанію.

В 2012 році банк подав до суду намагаючись стягнути з Порошенка і компанії або кредит або заставне майно, тобто будівлі і землю цього автотранспортного підприємства. Втім, коли Петро Порошенко став президентом, банк "Київська Русь" оголосили банкрутом, відтак, вже нікому вимагати повернення боргу.

Це міг би зробити державний Фонд гарантування вкладів, який тепер виплачує всі борги збанкрутілої "Київської Русі", і стягує для цього майно і кошти всіх позичальників цього банку, щоб якось розрахуватися з боргами.

Але, Фонд гарантування вкладів так чомусь і не звернувся до Порошенка та його друзів з вимогою повернути 6 мільйонів доларів кредиту або заставне майно. Можливо, тому, що державний Фонд гарантування вкладів очолює інший друг і бізнес-партнер Петра Порошенка – Костянтин Ворушилін.

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Разом Порошенком, Кононенко та Гладковський володіють "Міжнародним інвестиційним банком", який сьогодні демонструє найшвидші на фінансовому ринку темпи приросту прибутку та власного капіталу.

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Деньги Видеоблоги Петр Порошенко Банки Игорь Кононенко Блок Петра Порошенко Право на правду
Источник: 24 канал
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