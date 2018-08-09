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Справедливе і швидке правосуддя: за що Манафорт отримає судовий вирок

Право на правду 117 Читать новость на русском

Той, хто брав участь в масштабній українській корупції отримає судовий вирок. Його судять за те, що він отримав 60 мільйонів доларів, вкрадених в українських громадян, а потім відмив ці гроші через офшори. Його судять за те, що він підробляв фінансову звітність і ухилявся від сплати податків.

Він також допомагав становленню бандитського режиму Януковича і є одним з фігурантів чорної бухгалтерії "Партії регіонів". І дуже скоро суд винесе по його справі вирок і він швидше за все, надовго опиниться за ґратами.

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Йдеться про головного політтехнолога екс-президента Януковича – Пола Манафорта. Тільки маленька деталь, його судять не в Україні. Його судить окружний суд міста Олександрія, щоправда, не українського, а американського, розташованого в штаті Вірджінія неподалік від Вашингтона.

Розслідування справи Манафорта тривало трохи більше року. Тиждень тому, його справу нарешті передали до суду, де і почалися слухання. І за оцінками американських прокурорів, вже наприкінці цього місяця суддя оголосить вирок. Весь судовий процес забере, не більше трьох тижнів. 

3 роки тому були затримані так звані діамантові прокурори – високопоставлені працівники української прокуратури Корнієць та Шапакін, у яких при обшуку було знайдено чимало валюти та діаманти. 2 роки тому справу діамантових прокурорів передали до суду.  Вона слухається і досі, Корнієць та Шапакін на волі, вони майже одразу вийшли під багатомільйонну заставу. І коли закінчиться слухання їхньої справи і буде оголошено вирок – ніхто навіть не знає. 

Олександр Корнієць
Олександр Корнієць

Інший приклад – справа колишнього голови Державної Фіскальної служби Романа Насірова. Справа дуже проста, оскільки детективам Національного антикорупційного бюро нескладно було встановити, що саме Насіров віддав незаконне розпорядження, яке дозволило колишньому газовому ділку Онищенку не платити 3 мільярди гривень ренти до бюджету за видобуток газу.

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Цю справу можна було б заслухати за одне чи два засідання, оскільки у детективів на руках залізобетонний доказ – документ з підписом Насірова, який засвідчує протизаконне розпорядження. Все просто, бери, суди і виноси вирок. Але ж ні. Справа почала слухатись в грудні 2017 року, ледь не 5 місяців піде на зачитування обвинувального акту Насірову, оскільки в суді постійно то перебої з електроенергією, то відрядження судді, то хвороба, то клопотання захисту, то мільйон інших причин, аби затягнути наближення вироку.

Роман Насіров
Роман Насіров

Коли буде нарешті винесене судове рішення – достеменно не відомо. Як і невідомо, чи за цим рішенням відправиться Насіров за ґрати, як посадовець, який завдав державі колосальних збитків.

3,5 роки тому просто перед телекамерами на засіданні Кабміну заарештували керівника Державної служби надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Їх звинуватили в отриманні хабарів та привласненні коштів, при закупівлі обладнання для рятувальників. Слідчими все було доведено: встановлені банківські рахунки на Кіпрі, які обидва чиновника відкрили на свої імена, і куди вони складали виручку від корупційних оборудок.

Було допитано чимало свідків, які розповіли в подробицях деталі цих оборудок. 2,5 роки тому над Бочковським та Стоєцьким нарешті почався судовий процес. Ще раз: 2,5 роки Шевченківський районний суд Києва розглядає цю просту справу в якій все з’ясовано.

За цей час Бочковський навіть встиг отримати рішення іншого київського суду про поновлення себе на роботі. Оскільки інший суддя вирішив, що Бочковський офіційно судовим рішенням не визнаний злочинцем, то чому б його не поновити на посаді? То ж порівняйте ще раз три тижні судового процесу над Манафортом в США і роки судових слухань над корупціонерами в Україні.

Сергій Бочковський
Сергій Бочковський

До речі, на американському судовому засіданні, колишній партнер по бізнесу Манафорта Рік Гейтс заявив, що офшорними компаніями заокеанського радника Януковича користувалися і українські політики. Зокрема, Ринат Ахметов, Сергій Льовочкін, Борис Колесніков та Сергій Тігіпко відмили через кіпрські фірми Манафорта мільйони доларів.

Чомусь ці прізвища і факти спливають на судовому процесі не в Україні, а саме в США? І напевне, тільки там, за нинішньої влади всім названим сьогодні діячам загрожує покарання. 

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Новини США Пол Манафорт Право на правду Відеоблоги Корупція Роман Насіров Судді
Джерело: 24 канал
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