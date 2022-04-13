Науседа отметил, что хочет выразить политическую поддержку и оказать военную помощь.

Кстати Премьер Литвы прибыла в Киев поездом Укрзализныци

Поехали поездом

Президент Литвы подчеркивал, что и в дальнейшем будет поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу.

К слову, политики отправились поездом.

Президенты едут в Украину / Фото из твитера Науседы

Накануне президенты встретились в Польше

Политики встретились в Жешуве на внеочередном саммите, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Говорили об укреплении безопасности восточного фланга НАТО, поддержке Украины, дальнейшей адвокации членства нашего государства в ЕС и усилении санкций против России.

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