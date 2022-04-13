Наусєда зазначив, що хоче висловити політичну підтримку та надати військову допомогу.
До речі Прем'єрка Литви прибула до Києва поїздом Укрзалізниці
Поїхали потягом
Президент Литви наголошував, що й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет і свободу.
До слова, політики вирушили потягом.
Президенти їдуть в Україну / Фото з твітеру Наусєди
Напередодні президенти зустрілись у Польщі
Політики зустрілись у Жешуві на позачерговому саміті, щоб продемонструвати солідарність з Україною.
Говорили про зміцнення безпеки східного флангу НАТО, підтримку України, подальшу адвокацію членства нашої держави в ЄС та посилення санкцій проти Росії.
Може зацікавити – Реакція Британії на хіматаку в Маріуполі: