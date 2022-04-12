Шимоніте прибула до Києва поїздом Укрзалізниці

Як стало відомо, до столиці України її доправив потяг Укрзалізниці.

Продовжуємо допомагати українській дипломатії. Цього разу привезли до Києва прем'єр-міністра Литви Інґріду Шимоніте,
– заявили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця привезла до Києва главу британського уряду Бориса Джонсона.

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