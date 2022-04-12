Шимоніте прибула до Києва поїздом Укрзалізниці
Як стало відомо, до столиці України її доправив потяг Укрзалізниці.
Продовжуємо допомагати українській дипломатії. Цього разу привезли до Києва прем'єр-міністра Литви Інґріду Шимоніте,
– заявили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця привезла до Києва главу британського уряду Бориса Джонсона.
Головне Нові провокації Росії та хіматака в Маріуполі: основне за 48 день війни
Що треба знати про її візит до України
- 11 квітня було укладено договір між Литвою та Україною щодо співпраці у сфері захисту дітей, постраждалих від війни в Україні. Угода передбачає механізми та інструменти підтримки дітей, які були вимушені виїхати до Литви, та забезпечення їх повернення після завершення бойових дій.
-
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав своїй литовській колезі Інгріді Шимоніте звільнену від окупантів Бородянку.
До теми – Брифінг Шмигаля та Інґріди Шимоніте, прем'єрки Литви: дивіться відео